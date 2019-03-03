新聞透視》人民想要的 兩岸和平 經濟繁榮！小英要戴上鋼盔 勇敢髮夾彎

2019年03月03日 04:10 中國時報 朱真楷

去年軍公教年改新制上路前，全台各地都出現退休人員向政府提訴願的情況。圖為南投縣政府大廳。（本報資料片）

新聞透視從菸稅調降到年改補破網，蔡政府面對爭議政策的修正與否，似乎仍陷入擔心自我矛盾而躊躇不前的困境。但，只要有心想延續政權，此刻該想的絕非面子問題，而是哪裡有票，即便槍林彈雨也該戴起鋼盔向前衝，把人民要的給他，不要的拿走，才可能真正做到人民期待的接地氣。

刺激北京 恐是險中求敗

去年九合一敗選，確實讓民進黨有了反思自我缺失的機會。雖然，目前各方民調大多顯示，明年總統大選無論是藍綠對決，或是藍綠白的「三咖督」，蔡英文想要勝選，幾乎是不可能的任務；但只要球還在轉，要逆轉勝並非不可能。

至於何謂人民想要的？最簡單的，就是兩岸和平，生活安定；經濟繁榮，生活無虞。

問題是，在兩岸這一塊，蔡英文目前的操作，顯然是預期2020有可能出現三強鼎立賽局，只要鞏固綠營票倉，得票超過3分之1，就可能險中求勝。問題是，隨著討厭藍、厭惡綠的社會氛圍擴大，中間選民佔比持續上升，蔡英文在兩岸上採取的偏激手段，勢必難以獲得主流民意支持；如此一來，她寄望刺激北京以獲取選舉紅利的戰術，結果恐怕只會是險中求敗。

即便如此，蔡政府有可能改變嗎？答案恐怕是否定的。因為，隨著兩岸關係趨向敵對，蔡政府不僅未思改善之道，甚至持續加強親美抗中路線，頻頻喊戰之餘，昨日又提出強化台日安保對話，極端路線顯已確立，國人恐怕無法再期待2020兩岸能回溫。

內政優勢 搶票唯一利基

換言之，內政優劣已成為蔡政府能否爭取中間選民回心轉意的唯一關鍵。所以，為何府院近期積極與民間團體座談，這恐怕已是他們僅存擴大票源的利基。

只是，就以綠委提案刪除年資補償金落日條款來說，此舉對公教人員確屬不無小補；問題是，面對最核心的所得替代率問題，民進黨有做好因應方案了嗎？或許民進黨打從心底認為年改有理，但在此同時，黨內最大諸侯鄭文燦說年改是失敗的社會溝通，在此之際，政府難道不該回頭省思改革過程過於粗糙的問題嗎？

同樣狀況，蔡政府面對諸多爭議法案、政策，雖明知有民怨，但或許是擔心在政策邏輯性會惹來自我矛盾的質疑，態度大多顯得曖昧消極。但，距離2020大選只剩10多月，既然政黨存在的目的是執政，眼前最該在意的難道是「面子」問題嗎？在不違背黨價值的大原則下，想要解民怨、除惡評的蔡政府，只要對民有利就該勇敢髮夾彎，把握住唯一有可能逆轉情勢的內政成績。

(中國時報)