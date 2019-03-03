恢復公教年資補償 緩衝年改殺傷力

2019年03月03日 04:10 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

蔡政府去年鎖定軍公教開刀進行年改，引爆強烈反彈，衝擊恐延續至2020大選。對此，民進黨立委許智傑等人，已擬定《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》、《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，直接砍掉年改施行1年後就不再發給年資補償金的落日條款，讓今年7月1日後退休的公教人員，也能比照軍人享有一次補償金發給。

公教年金新制自去年7月1日上路後，原先公教人員因應新、舊制轉換能領取的「年資補償金」，卻被設下1年的落日期限，也就是在今年6月30日前退休者依舊能領補償金；7月1日後退休卻無法領取。同時，軍人年改方案並無此條款，讓公教人員更感不平。對此，國民黨立委吳志揚等人已陸續提案修法補破網。

據粗估，在民國84年、新舊制轉換前就開始服務的公務員，若服務迄今已滿40年左右，退休時約可領72萬的年資補償金；但年改後，他若在今年7月1日後才退休，72萬注定歸公，損失不小。

民進黨立委許智傑坦言，年改是好事，但改革的方法與快慢也必須考量，「我認為公教反彈真的是太大了」，所以對公教年資補償金的領取原則就得思考能否比照軍人有放寬的可能，也就是刪除今年7月1日後退休無法支領的落日條款，讓公教能與軍人擁有相同權益。

「年改要回頭是不可能了，但至少要讓公務員縱使不滿意、但也可接受！」許智傑說，只要能改善的，民進黨都應該盡力做。

全國公務人員協會理事長李來希表示，將年資補償金的領取期限訂在今年6月30日，已造成大家急著在這一天前退休的擠退現象；尤其，軍人沒期限、公教有期限，更是另種不公平。民進黨願意修法，他們樂觀其成。

但李來希強調，蔡政府有必要進一步檢討年改的所得替代率，這才是最核心的問題；畢竟，能領年資補償金的人其實不多，多數人領到的金額也不大，呼籲蔡政府要遵守法理公平正義，將原本就屬於軍公教人員的退休金還給他們。

(中國時報)