惹爭議篇 不顧長照財源 藍委轟荒謬
民進黨執政後為籌措長照財源，2017年調漲菸稅，引發民怨；如今傳出民進黨方面有意調降、減收。對此，國民黨立委曾銘宗直言，過去調漲如今又要下調，「不是蔡政府自打臉嗎？」究竟是基於什麼理由、目的想要調降，必須對外講清楚、說明白；國民黨立委李彥秀也認為，這不但是完全「選票考量」的倒退，更是將長照財源穩定當玩笑看待。
對於民進黨方面有意減收菸稅，曾銘宗指出，菸稅作為長照財源，且菸稅適度提高，事實上是可以抑制菸的消費，對於菸害防制、提升民眾健康有幫助。
他質疑，民進黨究竟基於什麼目的想要調降？基礎及理由又是什麼？這些必須對外講清楚、說明白，「為何當時調高，現在又要往下調，不是蔡政府自打臉嗎？」不只是走回頭路，調降的正當性恐怕也非常不夠。
李彥秀也指出，民進黨為了2020大選的選票，在九合一選後不斷修正政策，只要能補貼的、減稅的，就盡量補；如今因為民眾不滿菸稅增加，再加上民進黨可能分析這也是敗選原因之一，所以現在又要調降、減收，顯見民進黨都是「選票思考」，用政策調整來買選票，對政策本身推動一點幫助也沒有。
李彥秀批，反覆長照財源政策，顯示民進黨將長照當兒戲的荒謬心態；當初將菸稅作為長照財源時，在野黨就不停提醒，會有財源不穩定、對吸菸人口二度剝削的問題，如今又傳出政策轉彎，令人擔憂沒有穩定財源，怎麼建立健全的長照制度。
(中國時報)
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