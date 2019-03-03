菸害防制開倒車 殘害年輕人

2019年03月03日 04:10 中國時報 林周義 ／台北報導 ／台北報導

「菸品健康福利捐」傳出可能調降，董氏基金會感到憂心，認為執政黨唯一的原因必然是選票考量，此舉雖可贏得部分族群掌聲，卻會導致更多年輕人加入癮君子的行列，菸害防制開倒車。

「菸品價格以價制量，是世界衛生組織（WHO）所認可最有效的菸害防制方式。」董氏基金會執行長姚思遠表示，台灣近幾年菸品價格雖已調升，但與國際相比仍然不足。目前台灣一包菸平均僅100元，居全球菸價排行第123名。調降菸捐，恐令更多青少年成為吸菸者。

根據董氏基金會2018年調查，全球菸價排行，台灣鄰近地區、國家，如香港、韓國、澳門菸價皆比台灣高（香港228元、澳門200元、韓國132元）。其他國家如紐西蘭、澳洲，一包菸的價格甚至突破台幣500元（紐西蘭575元、澳洲825元），董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，台灣菸品已相當平價，菸捐調降，只會形成公衛笑話。

「執政黨需理解，受害的是消費能力低的年輕人！」姚思遠表示，年輕人消費能力較低，菸捐降低後，吸菸率也跟著上升，將帶來更多的醫療損失。林清麗則說，美國推動菸害防制有成後，吸菸相關疾病如肺癌的降幅，與先前吸菸率成正比，由此可見吸菸率與醫療支出的極大關聯。

林清麗指出，菸害防制好不容易有了成果，卻傳出調降菸稅的聲音，痛批官員和民意代表「根本是在開倒車！」。她提醒政府，徵收菸捐的本意在於減少吸菸率，菸品價格應回歸以價制量的模式。

相思草人權促進協會理事長朱政騏認為，降低菸捐是合情合理之舉。既然菸害防制有成，意味健保支出也減少，沒必要再從菸捐獲取這麼多財源。

針對菸捐是否可能調整，國健署菸害防制組組長羅素英表示，目前並未接獲任何消息。

(中國時報)