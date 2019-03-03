府院總動員 解民怨除惡評

2019年03月03日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

去年底九合一大選民進黨慘敗後，蔡英文總統開始接地氣，政策推動力求「人民有感」，近期頻在總統府接見各產業業者聽取意見，緊盯政策。在行政院方面，連行事低調的政務委員也動起來，其中唐鳳就默默搭橋，成為蘇內閣與高雄市長韓國瑜成功搭橋的第一人。

蔡英文近日在總統府接連接見計程車業者、大客車貨運業者座談釋放利多，外界認為，這可能是為擺脫人民認為政策推動與民意脫離的觀感而規畫。

不過府方人士指出，這是有鑒於接下來這一年，對外面臨國際政經局勢的快速轉變，包括美中貿易戰持續，區域間印太戰略架構的逐漸形成，對內相應的總體經濟結構轉型，產業加速升級等等挑戰。

府方人士說，總統在過去這段期間，採取雙軌方式進行，除了透過包括國際媒體在內，積極為台灣在世界發聲，爭取國際社會的持續支持合作。國內部分，也開始有系統安排，與不同產業、世代以及職業領域的國人面對面座談，實際了解目前各項政策推動下，各領域國民、產業的發展狀況，作為優化各項政策的主要參考。

行政院長蘇貞昌也密集蒐集民怨，要求各部會提出民怨調查表，零零總總羅列7、80項民怨。列管民怨的行政院祕書長李孟諺說，民怨會滾動式進行檢討。

另一方面，政委唐鳳近期則在蘇揆摃上韓國瑜之際，默默搭橋，透過亞太社企高峰會「啟動亞洲」峰會籌備，成為蘇內閣與高雄市長韓國瑜成功搭橋的第一人。

(中國時報)