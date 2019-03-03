新聞透視》小英拉日反陸 對台有害無利！恐讓兩岸情勢更險惡
民進黨政府在九合一選舉慘敗後，蔡政府由於施政乏善可陳，想要跟國民黨或柯文哲搶奪中間選民或淺藍票也不切實際，因此蔡英文最理想的方式，莫過於主打反中共的兩岸牌，和親日本、親美國的外交牌，藉此吸引淺綠選民回流。這個路線對民進黨可能有利，但勢必引來大陸強烈反彈，對台灣整體不利。
純選舉算計 喊給淺綠聽
由於我與美、日在內多數重要國家都沒有邦交，很多雙邊交流只能私下進行，只能做不能說，但如果私下只做不說的話，如何讓國人有感，體會蔡政府很努力做了很多事呢？
因此蔡英文選擇公開喊話，喊出加強與日本安保層級，讓淺綠民眾覺得她不是只會靠自己的力量反中共，還懂得借重日本的力量，提高反中共的可行性，讓淺綠民眾安心，覺得她有勇有謀。有勇氣向中共說不，又有跟日本合作來確保有能力抵抗中共的謀略，因此放心投蔡。
日不會為台 與大陸對撞
然而日本跟大陸近年來雖有摩擦，也曾彼此猜忌，但雙方互訪、合作溝通從未間斷，日本有什麼理由為了台灣，不惜與大陸硬碰硬？
蔡政府在外交與兩岸政策上採取更強硬作風，不難看出蔡英文打算利用柯文哲可能參選2020年總統的局面，鞏固綠色票源，爭取拿到超過三分之一的選票以求勝選。從個人勝選角度而言，這個算盤確實打得挺精，但從國家整體利益的角度而言，這些舉措卻會讓我們原本已經相當險惡的兩岸與外交局勢，進一步惡化。
在蔡總統接受日本《產經新聞》訪談之前，本來對於我方和日本私底下的一些交流，中共還可以睜一隻眼閉一隻眼，如今蔡總統都公開講出來了，再坐視不理，對內如何交代？預料中共將更為強硬，讓台灣的兩岸與國際情勢都將變的更為險惡。
(中國時報)
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