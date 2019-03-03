台日安保對話見光死 難成真
蔡英文總統透過日媒專訪向日本政府喊話，希望展開台日安保對話。學者直言，蔡英文放話主要是為了自己的選舉利益，不是為了國家利益，是標準的「出口轉內銷」。
輔大日文系教授何思慎認為，以現時的台日關係，真的要搞安全合作是不可能在媒體上大剌剌講出來，那肯定是見光死。有邦交的國家之間都不太會把安保對話放上檯面講，更何況台日之間沒有邦交，而且日中關係又升溫，蔡總統自己應該也知道台日安保對話成真的可能性不大。
何思慎直言，蔡總統一廂情願對日本友好，維持反中親日的基調，但是日本早就不是在用冷戰思維在看待東亞局勢發展，否則日中關係、日俄關係也不會有明顯改善，目前的日本政府對台灣應該不會有任何特別動作。
何思慎說，選舉快到了，蔡總統拋出台日安保對話的用意很明顯，就是為了自己的選舉利益，而非國家利益，是標準的「出口轉內銷」。
中華戰略學會研究員張競指出，國家之間安全合作在協商階段務必要如鴨子划水，特別是因為我國所面臨國際環境不盡人意，所以更是要審慎應對，寧可保持低調忍辱負重，若是任意高調喊話，不但是打草驚蛇，更會另生枝節，只有無知的外行人，才會行事如此莽撞。
張競說，情報交換更是舉世各國保持絕對機密之涉外事務。特別是此種合作關係，假若對外曝光，必會影響參與國與其他對象國既有之情報交換關係。
張競分析，愈是急著敲鑼打鼓，刻意去對日本官方公開喊話，就是存心不要讓這事，真正辦得成，講得更明白一些，執政團隊表面上是要與東京建立合作關係，但實際卻是在向選民喊口號，亂開那張絕對無法兌現的空頭支票。
(中國時報)
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