拒一國兩制 小英稱無法退讓

2019年03月03日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京2日電 ／東京2日電

日本《產經新聞》2日以大篇幅刊載蔡英文總統的獨家專訪。（翻拍自《產經新聞》電子報）

日本《產經新聞》2日除頭版刊登蔡總統專訪外，3版並以「一國兩制非處方箋」、「蔡總統，強烈拒絕」等標題報導蔡英文堅拒一國兩制。蔡英文也對來自大陸的網路攻擊有強烈的危機感，指大陸透過網路介入台灣選舉是對民主社會的威脅。

報導稱，蔡英文對「習近平表明以一國兩制統一台灣」再度強烈拒絕。她說「一國兩制絕非解決兩岸問題的處方箋」。蔡英文表示，習近平的演說或許有來自大陸內部的壓力，或是「對台灣民眾想法的誤判」，台灣「為了區域的和平與穩定採取不挑釁（大陸）的立場，慎重的處理兩岸關係」，「要向全球說明我們所堅持且無法退讓的底線，不要讓中國誤解」。

蔡英文也提及「台灣存在的重要性」，指台灣在地緣政治學上位在大陸進出太平洋的位置，擁有高技術力自由民主的台灣「將來被（大陸）控制或不存在的話，全球的產業將大受影響」。

《產經新聞》指出，蔡英文避免指名中國大陸，但也指出「特定國家」為了「政治、軍事目的」，「組織大規模的網軍」，這些網軍在網路上散布假消息「成為民主國家面對的重大威脅」。

蔡英文提及網路上的假消息，並提及關西國際機場受燕子颱風影響淹水時，「中國總領事館派巴士優先救助中國人」的假消息在網上散布，使蔡政府的應對飽受批判，「一個假消息造成台灣很大的混亂」。她指出，去年11月台灣九合一選舉時，大陸「網軍」與在野黨有「合作關係」。

蔡英文稱，「台灣今日面臨的，也是其他國家將來可能面臨的」，「許多人希望參考台灣的經驗」，但「台灣也必須與其他國家合作，遏止網軍」。她強調了必須與國際社會採取一致對策。

《產經新聞》發自北京的報導指出，習近平領導階層一方面拒絕與不承認一個中國的蔡政府對話，並在軍事、外交方面無情的施壓，另一方面又改善對台灣人及台灣企業的待遇，軟硬兼施地動搖台灣。

大陸國務院台灣事務辦公室發言人安峰山2月27日在記者會上強調統一的意義說，「『一國兩制』是對台灣同胞的最大善意與體貼」，「台灣同胞依靠強大祖國後民生福祉會變好」，且提及台灣的國際孤立感及安保不安感升高。

報導指出，習近平在1月的演說中呼籲展開「和平統一」的對話，也展現出不惜以武力面對台獨分子的嚴厲態度，目的也是希望下屆總統選舉時民進黨下野。

(中國時報)