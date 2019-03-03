陸學者評拖日本下水 安倍不會接招
蔡英文總統接受日媒專訪，期望與日本展開安保合作，也提及希望與日本共享共軍情報。大陸外交學院日本研究中心副主任周永生受訪指出，安保合作一般是國家對國家的行為，日本不會輕易碰觸中日關係的紅線，蔡英文是故意拖日本下水，以提升自己的執政地位；他分析，中日關係畢竟與中美關係不同，日本國力不同，大陸的容忍度也會不同，在日本正轉向與大陸加強經濟合作的此時，日方不會貿然接招。
外交學院是大陸外交部唯一直屬高校，該校日本研究中心副主任周永生2日受訪表示，安保合作一般是國家與國家間的行為，就目前中日關係和中日兩國簽署的四個政治文件來看，日本不會也不能與台灣有外交關係；若與台灣進行安保合作，就如同變相承認台灣的國家地位，蔡英文是故意拖日本下水。
對於日本是否接招？周永生不諱言，日本與台灣在民間的層面關係是友好，也有特殊的歷史關係，首相安倍晉三的家族多數屬於「親台派」，但在國際政治層面，絕不至於公開與台灣進行安保合作；對於安倍弟弟、眾議員岸信夫過去曾提議要推動日本版的「台灣關係法」，周永生說，日本與美國畢竟不同，「日本沒有美國這樣的國力和世界地位，所以不敢在這方面公然地和中國對抗」。
他強調，國力不同、態勢不同，大陸的容忍度自然也會不同，若日本想要在台灣議題上有重大突破，大陸也必然會用「雷霆萬鈞之力」予以反擊。
周永生分析，日本過去一面倒向美國，但在美總統川普對日也採取貿易制裁後，讓日本很傷心，日本因此在經濟層面與美國拉開距離，漸轉向中國，從抵制一帶一路到共同參與；因此，他認為，日本在考量經濟利弊得失後，絕不至於對蔡英文的喊話貿然接招。
對於蔡提到共享共軍情報，周永生指出，雙方應該早就有檯面下的合作，譬如潛艇訊息的蒐集；他認為，蔡是故意講出來，對大陸具有針對性，目的仍是「拖日本下水」。
(中國時報)
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