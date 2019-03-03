陸網軍在哪 藍營促民進黨快查
蔡英文總統接受日本《產經新聞》專訪，談及「假消息」時，提到去年台灣九合一選舉時，中國大陸「網軍」與偏中國大陸的在野黨有「合作關係」。對此，國民黨發言人歐陽龍表示，若是去年選舉有假消息，對民進黨造成傷害，就應該趕快查、拿出證據，才是積極作為；如今常聽執政黨只用嘴巴講話，沒具體事證只是揣測，就覺得玻璃心、受到傷害，這樣也解決不了問題。
部分人士解讀，蔡英文總統稱台灣在野黨與陸網軍合作散布假消息；府方人士解釋，總統以關西機場事件為例，全文意思是指，這些訊息會造成國內紛擾，或政治上互相攻擊。
府方人士說，這全文很清楚，總統以日本也很知名的類似關西機場假訊息案為例，指這類境外的假訊息，會造成包括政黨之間的相互攻擊，社會間的對立。國際媒體，都有相同的解讀。
歐陽龍說，要指控是誰做的，也必須拿出證據，且現在網軍無遠弗屆，怎能一昧地講誰跟誰合作？應將證據攤開，大家來解決問題，才是處理事情方法。他也認為，面對假消息，應訂定相關機制、規範，積極處理，這應該是執政黨責無旁貸的責任。
中華戰略學會研究員張競表示，政治的指控從無證據，但司法要依據罪刑法定主義，要依法定罪，依法量刑。身為國家元首，若是已經確認存在可能影響國家安全情事，卻在當時無所作為，充份證明本身無能，更是怠忽國家元首職責，理應引咎辭職，否則豈有臉面對國人。
(中國時報)
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