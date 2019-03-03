下周啟動時程 民進黨否認卡賴

2019年03月03日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

民進黨2020年總統提名人選將循初選機制即將產生，預計6日中常會討論總統及區域立委提名初選選務時程。總統初選提名時程部分，黨內初步規畫18日至22日展開領表登記作業，人選將在4月中旬出爐，但確切日程還須經中常會確定。

黨內預期 蔡可望獲提名

外界質疑，曾表示3月16日後會說明是否參選2020總統的前行政院長賴清德，一旦決定參選，這樣的時間點是否有卡賴的意味？民進黨發言人李問表示，民進黨是有民主程序的政黨，2020總統初選規則將確保過程公開透明，且登記辦法對所有人一視同仁，並無針對特定人選的情形。

中常會下周將通過成立「提名策略小組」，負責總統及立委初選作業。目前黨內僅蔡英文總統表態競選連任，黨內預期，在無其他指標人物表態競爭下，蔡英文可望獲提名。

國民黨總統初選機制已經出爐，民進黨也將在6日中常會開始討論，民進黨內初選民調是以全民調進行。民進黨主席卓榮泰日前表示，若黨內有兩人以上參選，將辦理黨內初選民調，若僅有一人登記參選，則以徵召形式辦理。

補選結果 賴試水溫依據

除了蔡英文總統已確定角逐黨內初選，參選連任，另位呼聲高的前行政院長賴清德日前則表示，「3月16日立委補選結束再說。」外界認為，台南補選成績如何，是賴清德試水溫的依據。

蔡英文總統為了爭取連任，近期積極經營網路社群，不僅臉書發文風格變得更加活潑，還玩起了直播與網友互動，蔡英文的Line官方帳號追蹤人數近期也有顯著的成長。

此外，為了緊盯政策，讓人民有感，蔡總統近日也在總統府頻頻接見各產業界聽取心聲，以作為日後制定政策重要依據。

蔡探扁媽 爭取深綠選票

前總統陳水扁前天與可能參選總統的台北市長柯文哲見面，蔡英文當天也臨時增加行程，通知扁家將前去探視扁媽，並由黨主席卓榮泰晚間在臉書發文，顯示蔡英文對於綠營選票的企圖心。

至於區域立委初選提名時程，黨內初步規畫，3月25日至29日領表登記，預計5月下旬完成區域立委提名，確切日程也須經中常會通過。

(中國時報)