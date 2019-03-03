新聞透視》台南立委若失守 台獨哥難逐大位

2019年03月03日 04:10 中國時報 曾薏蘋

賴清德、陳其邁合體輔選！ 人氣仍不如韓國瑜

3月16日立委補選後，前行政院長賴清德總統路的選擇即將揭曉，但如果賴清德連自己執政8年的台南市都失守，賴清德這位「台獨哥」也只能把2020總統大選的戰場留給「辣台妹」。

民進黨2020總統大選，獨派拱賴清德參選的心意頗為堅定，賴日前表示，3月16日立委補選後會說明；賴清德這番話，外界解讀，對於角逐大位，賴還是很有意願。

最近，賴清德輔選不遺餘力，因為原本勢在必得的台南市立委補選這一席，因為國民黨韓流攪局，民進黨陷入苦戰，有了上次高雄市長選舉一役的教訓，民進黨這次不敢大意。

外界傳出，對賴而言，立委補選將是思考自己將在2020扮演何種角色的分水嶺，一旦民進黨敗選，賴預料會是以「收拾殘局」的角色做思考。因此，賴清德把時間訂在3月16日後不是沒有道理，這次立委補選，就是讓賴清德試水溫。

但黨內人士認為，賴在台南執政8年，且頂著五星級市長的光環，如果連自家門都守不住，怎還有能量角逐大位？

至於深綠選票上，蔡英文最近動作頻頻，之前在前總統陳水扁的特赦議題上，不像賴清德明確表態，但前天扁提到特赦、又與台北市長柯文哲見面，蔡英文隨即「突襲」見扁媽，較勁意味濃厚，使扁家成為昨天最大贏家。

阿扁喊特赦見柯也不是第一次，蔡英文就算在南部，也是三過扁家而不入，一向不屑阿扁的小英，這次是任內首度探視扁媽，且一大早臨時才通知扁家，晚間透過卓榮泰發文，不難看出民進黨的焦慮，安撫扁及扁支持者意味濃厚。

已經不是黨主席的蔡英文，就算這次立委補選失利，民進黨早已把它歸為地方選舉，對角逐大位的蔡英文影響不大，在擁有了黨機器、組織及行政權，黨內初選這一役，顯然是所向無敵。

賴清德跟陳菊一樣，高人氣已讓自己成為品牌，超越派系光環，因此賴清德的想法，雖然不會受新系左右，但從蔡這陣子的積極，顯然對他最死忠的獨派也都無法完全掌握；加上民進黨傳統，除非連任者自己放棄，否則硬要逆向而行，也不會有好結果。

(中國時報)