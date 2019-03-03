總統大選前哨戰 藍綠大咖護盤

2019年03月03日 04:10 中國時報 劉秀芬 、 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市第2選區立委補選參選人陳筱諭強打阿扁牌，2日競選總部成立手持扁戰旗揮舞，現場支持者近萬人。（程炳璋攝）

前新北市長朱立倫（左）2日一早到台南玉井區青果市場幫國民黨籍立委補選參選人謝龍介站台。（劉秀芬攝）

台南市第2選區立委補選選情緊繃，藍綠2日分別祭出大咖站台，國民黨參選人謝龍介請來前新北市長朱立倫，民進黨參選人郭國文則由前行政院長賴清德、前黨副祕書長李俊毅陪同掃街；脫離民進黨以無黨籍參選的陳筱諭則成立競選總部，並強打前總統「阿扁牌」尋求支持。

朱立倫昨火力全開，痛批民進黨最大特色就是「話唬爛、騙人」，選前說一定不可以用核電，執政後核電廠照用，整天喊台獨又不敢宣布台獨，造成兩岸關係對抗，百姓需要的是和平、做生意、賺大錢、水果賣得出去。

謝龍介說，民進黨連日來傾府院黨之力打他，還有大咖護盤，但他不會害怕；民進黨不想和對岸交流，農漁民產品無法賣到大陸，很多台南鄉親想要改變，民進黨政府不幫忙，由他來做，若8個月做不好，他就辭職。

連日陪著郭國文掃街的賴清德表示，此次台南補選是兩黨對決，郭國文順利當選，台灣主權才得以捍衛、民主得以維持，也讓民進黨氣勢重新站起來，有助於台南發展和台灣進步，也有機會解決阿扁等各種問題。

曾宣布爭取該區立委補選的李俊毅，昨日下午也到西港陪郭掃街。李俊毅說，這次輔選全黨動起來，以大局為重，過去的不愉快全部要放下，郭國文當選，民進黨2020氣勢才有辦法再提升。

陳筱諭昨在麻豆代天府成立競選總部，刻意展現動員「陸軍」的驚人實力，強力號召近萬人到場支持，對抗有韓流加持的謝龍介與有政壇大咖送暖的郭國文。

「這是我們的戰場！」陳筱諭強調，國、民兩黨都是為了政治版圖，等到選舉才派外來人來騙選票，她是道地在地人抱著熱情參選，卻被新潮流系在初選時用黑箱手段「作掉」，讓她剛從政就見識到政治圈的黑暗面。

陳筱諭母親郭秀珠曾擔任台南市議員，與扁媽陳李慎互動頻繁，前台南扁友會副會長陳仙寶昨將阿扁2000年總統大選時的「5號」戰旗送給陳筱諭，陳揮舞高喊「特赦阿扁總統」，大打阿扁牌尋求扁家軍支持。

(中國時報)