總統大選前哨戰 藍綠大咖護盤

前行政院長賴清德（右二）2日一早就和台南市第2選區立委補選參選人郭國文（左二）到善化慶安宮參拜祈福，並前往善化市場拜票。（劉秀芬翻攝）

友善列印
中國時報
／台南報導
台南市第2選區立委補選參選人陳筱諭強打阿扁牌，2日競選總部成立手持扁戰旗揮舞，現場支持者近萬人。（程炳璋攝）
前新北市長朱立倫（左）2日一早到台南玉井區青果市場幫國民黨籍立委補選參選人謝龍介站台。（劉秀芬攝）

台南市第2選區立委補選選情緊繃，藍綠2日分別祭出大咖站台，國民黨參選人謝龍介請來前新北市長朱立倫，民進黨參選人郭國文則由前行政院長賴清德、前黨副祕書長李俊毅陪同掃街；脫離民進黨以無黨籍參選的陳筱諭則成立競選總部，並強打前總統「阿扁牌」尋求支持。

朱立倫昨火力全開，痛批民進黨最大特色就是「話唬爛、騙人」，選前說一定不可以用核電，執政後核電廠照用，整天喊台獨又不敢宣布台獨，造成兩岸關係對抗，百姓需要的是和平、做生意、賺大錢、水果賣得出去。

謝龍介說，民進黨連日來傾府院黨之力打他，還有大咖護盤，但他不會害怕；民進黨不想和對岸交流，農漁民產品無法賣到大陸，很多台南鄉親想要改變，民進黨政府不幫忙，由他來做，若8個月做不好，他就辭職。

連日陪著郭國文掃街的賴清德表示，此次台南補選是兩黨對決，郭國文順利當選，台灣主權才得以捍衛、民主得以維持，也讓民進黨氣勢重新站起來，有助於台南發展和台灣進步，也有機會解決阿扁等各種問題。

曾宣布爭取該區立委補選的李俊毅，昨日下午也到西港陪郭掃街。李俊毅說，這次輔選全黨動起來，以大局為重，過去的不愉快全部要放下，郭國文當選，民進黨2020氣勢才有辦法再提升。

陳筱諭昨在麻豆代天府成立競選總部，刻意展現動員「陸軍」的驚人實力，強力號召近萬人到場支持，對抗有韓流加持的謝龍介與有政壇大咖送暖的郭國文。

「這是我們的戰場！」陳筱諭強調，國、民兩黨都是為了政治版圖，等到選舉才派外來人來騙選票，她是道地在地人抱著熱情參選，卻被新潮流系在初選時用黑箱手段「作掉」，讓她剛從政就見識到政治圈的黑暗面。

陳筱諭母親郭秀珠曾擔任台南市議員，與扁媽陳李慎互動頻繁，前台南扁友會副會長陳仙寶昨將阿扁2000年總統大選時的「5號」戰旗送給陳筱諭，陳揮舞高喊「特赦阿扁總統」，大打阿扁牌尋求扁家軍支持。

(中國時報)

新聞透視》台南立委若失守 台獨… 王金平選總統 7日發表競選宣言

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。