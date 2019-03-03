總統大選前哨戰 藍綠大咖護盤
台南市第2選區立委補選選情緊繃，藍綠2日分別祭出大咖站台，國民黨參選人謝龍介請來前新北市長朱立倫，民進黨參選人郭國文則由前行政院長賴清德、前黨副祕書長李俊毅陪同掃街；脫離民進黨以無黨籍參選的陳筱諭則成立競選總部，並強打前總統「阿扁牌」尋求支持。
朱立倫昨火力全開，痛批民進黨最大特色就是「話唬爛、騙人」，選前說一定不可以用核電，執政後核電廠照用，整天喊台獨又不敢宣布台獨，造成兩岸關係對抗，百姓需要的是和平、做生意、賺大錢、水果賣得出去。
謝龍介說，民進黨連日來傾府院黨之力打他，還有大咖護盤，但他不會害怕；民進黨不想和對岸交流，農漁民產品無法賣到大陸，很多台南鄉親想要改變，民進黨政府不幫忙，由他來做，若8個月做不好，他就辭職。
連日陪著郭國文掃街的賴清德表示，此次台南補選是兩黨對決，郭國文順利當選，台灣主權才得以捍衛、民主得以維持，也讓民進黨氣勢重新站起來，有助於台南發展和台灣進步，也有機會解決阿扁等各種問題。
曾宣布爭取該區立委補選的李俊毅，昨日下午也到西港陪郭掃街。李俊毅說，這次輔選全黨動起來，以大局為重，過去的不愉快全部要放下，郭國文當選，民進黨2020氣勢才有辦法再提升。
陳筱諭昨在麻豆代天府成立競選總部，刻意展現動員「陸軍」的驚人實力，強力號召近萬人到場支持，對抗有韓流加持的謝龍介與有政壇大咖送暖的郭國文。
「這是我們的戰場！」陳筱諭強調，國、民兩黨都是為了政治版圖，等到選舉才派外來人來騙選票，她是道地在地人抱著熱情參選，卻被新潮流系在初選時用黑箱手段「作掉」，讓她剛從政就見識到政治圈的黑暗面。
陳筱諭母親郭秀珠曾擔任台南市議員，與扁媽陳李慎互動頻繁，前台南扁友會副會長陳仙寶昨將阿扁2000年總統大選時的「5號」戰旗送給陳筱諭，陳揮舞高喊「特赦阿扁總統」，大打阿扁牌尋求扁家軍支持。
(中國時報)
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