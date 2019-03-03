王金平選總統 7日發表競選宣言
面對2020大選，始終對外宣稱要等「因緣俱足」才宣布參選的前立法院長王金平，已確定將在3月7日正式發表競選宣言，地點則選在台北國際會議中心頂樓，當日邀請函也曝光，以藍天白雲為底色，右上角還有國旗飄揚，主軸則定為「讓世界看到台灣、帶台灣走向世界」。
王金平的競選LOGO也與邀請函一同曝光，以線條組成橋梁意象，橋墩部分則是「王金平」三字對半剖開橫躺，有撐起橋梁意味，呼應著先前出版的新書《橋—走近王金平》。
對於即將正式宣布參選，王金平近日也稱，當天都沒找「有分量的人」，但先前已拜會過前國民黨主席連戰，接下來也計畫拜會前黨主席吳伯雄、前總統馬英九及前副總統蕭萬長等人。他昨也提到，希望在正式宣布競選後，安排跟大老們報告、請益，但要在3月7日後才會陸續安排。
另一方面，對於國民黨初選不排除二階段徵召，王金平日前直言「好笑」，昨更酸「提案的人當然說有效啊！」
王金平說，保留這樣的空間，好像表示黨對自我、對提名制度沒信心以後爭議空間大，這才是嚴重的問題。
至於保留「變數」是否耽誤起跑時間？王則說，大家老早都起跑了，除了自己很早起跑，前新北市長朱立倫老早宣布競選，黨主席吳敦義也到處做各種安排，「難道沒有嗎？」
(中國時報)
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