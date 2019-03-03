照規矩來 國民黨以勝選為目標

2019年03月03日 04:10 中國時報 楊佳穎 、 吳堂靖 、 林欣儀 ／綜合報導 ／綜合報導

2020大選逼近，國民黨日前拍板初選採7成民調、3成黨員投票的「73制」，但並未排除第二階段或徵召可能，再度引發爭議。對此，黨主席吳敦義昨再度強調，沒有所謂二階段的問題，而國民黨當然是要以取勝為唯一目標，「難道選舉是要輸嗎？」也希望不必、不會上演像2016年（換柱風波）那種狀況，「我們一定會照規矩來」。

談起黨內初選不排除二階段徵召，前立法院長王金平昨受訪直言，保留這樣的空間，好像表示黨對自我、對提名制度沒信心；且這樣徒增困擾，以後爭議空間大，也將造成黨很多變數，這才是嚴重的問題。他並說，完成初選提名後，大家應團結一致，不要再有其他想像空間。

前黨主席洪秀柱認為，黨內初選機制最好訂得明確，不要製造太多紛擾，像是已決定「73制」，就好好按照這樣的制度，選出一位大家心目中理想的人選，然後一起來輔選，不要出線者突然又要再跟誰比、又要徵召誰，「這跟我當年有點類似！這樣不太好」，大家應傾全力支持初選出線的人。

至於有人批評吳敦義機關算盡，洪則說「也不要這樣想」，身為黨主席，總希望把事情做得盡善盡美，但大家覺得可能會出現問題的，也提供給主席做參考，讓這事情做得更圓滿。

面對質疑聲浪四起，吳敦義受訪則重申，沒有所謂二階段的問題，國民黨當然是要以取勝為唯一目標，「難道選舉是要輸嗎？」但一定會考量初選的公平性。他並說，「如果是萬分之一的可能性，難道你不會為求勝去做徵召準備嗎？」所以保留萬分之一的機會，對任何政黨都是必要準備，「我們希望不必、也不會演出像2016年那種狀況，我們一定會照規矩來。」

國民黨副主席郝龍斌、台中市長盧秀燕2日也表態反對。郝龍斌表示，若黨內已提名，再用二階段徵召，將重蹈「換柱」覆轍，對國民黨是種傷害，他不認同；盧秀燕也直言此舉可能造成內部分裂，應思考如何避免，「國民黨現在最大的問題不是柯P，是在黨內」。

(中國時報)