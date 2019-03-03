王鴻薇嗆廢喪權辱國風電合約

2019年03月03日 04:10 中國時報 季節 、 吳堂靖 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

國民黨副主席郝龍斌（左三）、立委曾銘宗（右一）、立委賴士葆（右二）、立委費鴻泰（右三）、市議員徐巧芯（左一）與公投領銜人黃士修（左二）等人2日發起連署，希望讓「核能減煤公投」順利連署成案，向蔡政府宣示討回健康的決心、遠離霧霾，更別做地球的殺手。（季志翔攝）

以核養綠公投發起人黃士修續推核能減煤公投，國民黨副主席郝龍斌，和黨籍立委費鴻泰、賴士葆、曾銘宗等人，昨與黃士修前往北市永春市場，呼籲大家支持核能減煤公投。同時，有意角逐下屆立委的台北市議員王鴻薇說，若她進立院，一定要求廢止喪權辱國風電合約，並要求到期燃煤機組如期除役，啟動重啟核四評估。

去年要求電業法刪除2025非核字樣的以核養綠公投，獲近六成同意票過關，事後蔡政府表面修法，卻不願重啟核一核四，也不肯讓核二核三延役。黃士修只好發起以核養綠二部曲核能減煤公投，明確要求核能發電比率不得低於燃煤發電。

燃煤發電比率不能高於核能

黃士修說，核能減煤公投，是針對去年減碳和以核養綠公投通過後，民進黨政府卻擺爛漠視，因此延續去年精神，提出新公投，規畫出「減煤路徑」，要求立院制定包含咎責機制的法律，規定燃煤發電比率，不能高於核能發電。

所以如果有一天前者歸零了，後者也可歸零，因此就算極端反核派，也可支持此項公投。他還說，林義雄絕食是要求全民接受個人主張，他自己絕食是要求政府遵守法律。

費鴻泰表示，工商團體、美僑、歐僑商會都說我們可能缺電。非核需要時間，2025年就廢核會衝擊用電，他有些朋友得了肺病、癌症，因此希望先用核能，再慢慢讓綠能發展，請政府尊重公投結果。

此外，黃士修拍影片支持王鴻薇參選立委，王昨分享影片說，去年公投綁大選，以核養綠提案獲得壓倒性勝利，但蔡政府還是沒停下2025非核家園目標，「馬上夏天一到，就會遇到缺電，及現在就正在面對的空汙問題！」

20年須負擔2兆元 債留子孫

風力發電部分，王鴻薇表示，除燃煤、天然氣，蔡政府基於2025非核家園目標，也積極希望採用風力發電，問題是，就是在這樣「被政策目標綁架」狀況下，廠商開出的價格非常不合理，未來20年須負擔2兆經費，這樣的合約一訂下去，子孫就是要負擔這麼高的費用。

王鴻薇表態，如果她進入立院，加上若國民黨在立院取得過半席次，會要求政府找專家評估是否重啟核四，也要廢除喪權辱國的風電合約。

(中國時報)