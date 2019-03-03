意識形態作祟 能源政策被狂電

2019年03月03日 04:10 中國時報 楊佳穎

以核養綠公投領銜人黃士修推動二部曲「核能減煤」公投，已表態參選總統的前新北市長朱立倫，近日也拋出重啟核四想法，讓核能議題再受關注。事實上，如今談到「能源」已不僅是供應無虞、穩定，還要兼顧安全、經濟發展及環境等；民進黨在往非核家園理想推進同時，也應放慢腳步檢驗現實狀況、理解民意，不以意識形態主導政策走向，台灣能源問題才有機會得到好解方。

蔡政府執政前，曾承諾上任後電價10年不漲，並將2025非核家園計畫列為主打招牌之一，但如今不漲電價已破功；再者，去年底的公投結果，「反空汙」公投、「反深澳電廠」公投及「以核養綠」公投，分別以795萬票、759萬票、589萬票過關，顯見民眾對空汙已忍無可忍，民意也做出「不要為非核設下2025年限」的選擇。

面對公投反應直接民意，蔡政府看似做了調整，但經濟部宣布核電廠不延役、核四不重啟，也可見非核家園方向沒變，無視公投意旨。

只是，若真如蔡政府總掛在嘴邊的「不缺電」，全民可安居樂業；反之，若缺電是事實，如今好不容易有民意基礎，讓政府有台階下，正正當當重新做考量及調整，還能獲得一個「順應民意」，但政府選擇視而不見，最終恐只有兩條路，一是電價暴漲，二是大停電。

一旦缺電，確實將成國安問題、全民受害，再加上如今2025非核家園已明顯受到質疑。若蔡總統接下來無法提出具體能源政策，說服大眾，只是持續喊著「不缺電」口號，2020選民也會用選票再度反映民意。另外，各黨派有意角逐總統大位者，也應清楚向全民交代能源政策及主張，一字攤開，讓全民檢視，做出選擇。

(中國時報)