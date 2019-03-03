灘岸殲敵 不讓共軍寸步登陸
圖為海軍沱江級巡邏艦發射多枚T-MASS干擾彈，模擬「軟殺」來襲的敵人飛彈。（本報資料照片）
台北市長柯文哲談軍事，對國軍能不能撐2天有疑慮，軍方不願公開回應柯說法，也不願介入政治；但一位軍方官員說，國軍戰略已調整，現在的打法，「共軍兩天絕對打不下台灣」。
據了解，國軍最新修訂的台海防衛作戰計畫，獲美方高度肯定。軍方官員說，如中共真打過來，我們會怎麼守，部分防衛作為會刻意公開，讓中共知道，「如果你是這樣來攻，我們會這樣守」，讓對岸知道這樣攻很難，或要付出重大代價，且不一定會成功。
軍方官員指出，我依據「濱海決勝、灘岸殲敵」擬定的防衛構想，和美方交換意見，得到美方高度認同與肯定。據了解，這套防衛構想主要是由參謀總長李喜明上將推動，所以他自稱像「傳教士」一樣，這兩年在軍中到處談防衛作戰新觀念。李喜明將於今年7月屆齡退役。
由於兩岸資源懸殊，台灣屬弱勢一方，我不做軍備競賽，也不再打傳統消耗戰，對台海防衛作戰而言，國軍戰勝的定義就是，「迫使敵奪台任務失敗」，所有建軍備戰都依此為目標。軍方官員說，國軍改採創新、不對稱思維，雖無法在戰場將敵軍殲滅殆盡，但有能力迫使對方任務失敗。
軍方官員表示，就防衛作戰而言，灘岸是共軍最不利的作戰位置，也是我最易發揮的作戰區域。中共能登陸的只有2個旅，要上岸沒那麼簡單，就算國軍不打，共軍光搬裝備上岸，都需很複雜的計畫。
一位軍方官員認為，依國軍最新作戰計畫，不要說2天，共軍「根本上不來」。
自去年起，漢光實兵演習即不再預設未來戰場情境，就以現在兩岸軍事態勢為依據操演。此外，參謀本部也會根據防衛計畫檢討兵力結構、武器裝備、準則修訂等。軍方官員透露，現在很多準則是抄襲美軍，但美軍是去全球作戰，準則很厚，沒有必要全抄，國防部和國防大學合作重寫準則，只有薄薄幾張紙，愈簡單愈好。
(中國時報)
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