李喜明建構台版ODC 兩岸不做軍備競賽

2019年03月03日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

兩岸軍力失衡，參謀總長李喜明因此提出「整體防衛構想」（ODC／Overall Defense Concept）不對稱作戰概念，企圖力挽狂瀾。美國國防部前中國、台灣和蒙古辦公室主任、新加坡國立大學李光耀公共政策學院學者唐安竹 (Drew Thompson) 撰文指出，「這種防衛概念如能有效落實，或可改變情勢，並給台灣一個決勝機會。」

唐安竹分析，儘管台海兩邊軍力懸殊，軍事優勢倒向中國大陸一邊，但台灣正推動軍事革新，ODC採用一種不對稱策略，就是不與大陸做軍備競賽，將台灣現有資源集中化和保存戰力面對威脅，同時爭取讓美國第三國介入衝突。

唐安竹表示，台灣推動此戰略，除強化武器機動化能量，也增加戰場生存率和利用地形擊潰敵人。美國國防相關人士也應考慮如此戰略概念，並慎思應對中方軍事威脅。

ODC奧妙之處在於擁抱不對稱戰略，不尋求與陸龐大軍力競爭，徹底利用台灣現有資源，盡量延長生存時間撐到第三方介入為止。這避免追求表面戰力對稱，轉而進入游擊戰，透過大量小型、可負擔、高機動性部隊單位，利用地形優勢，擊敗龐大的敵人。

唐安竹說，軍力保存是ODC重要概念，台灣軍用基礎設施經強化已禁得起攻擊，軍隊也被要求加強機動、欺敵、偽裝、隱藏、快速修復等關鍵能力。這些特質在其他國的軍隊常被忽略，但對防衛經費有限的台灣，這些特質要排在優先位置。

唐安竹說，美國介入依然是關鍵，但隨著解放軍現代化與茁壯，及阻絕介入能力，台灣本身自我防禦能力變得更重要。

他直言，台灣軍隊生存能力，尤其衝突發生後，戰鬥部隊能否將戰爭拖延「數週」並延緩敵軍進犯，爭取時間以待美軍介入，至關重要。儘管敵軍威脅越來越強大，但李喜明勇敢的提案，將可確保海峽兩岸持續穩定。

(中國時報)