不對稱作戰 兩階段狙擊登陸艦

2019年03月03日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

美國國防部前官員唐安竹認為，「整體防衛構想 」（ODC）是建立在不對稱戰力之下，如何能將自身的防衛優勢極大化，並鎖定入侵者最弱的一環進行反擊。ODC是多年來國軍在尋求成為美軍的翻版後，開始描繪屬於自己戰術的過程。

台北市長柯文哲曾質疑若共軍犯台，國軍能否撐2天？唐安竹認為，若依ODC劇本，國軍確實可達到「濱海決勝、灘岸殲敵」的目標。

唐安竹指出，ODC的第一階段是沿海地區的決戰，主要戰力將包括關鍵能力，包含水雷、搭載雄風二型、雄風三型反艦巡弋飛彈的大型水面艦，比如拉法葉級、紀德級、派里級、沱江級軍艦。為了能在第一波攻擊中存活下來，台灣還有散佈本島各地的雄風導彈車隊，將在共軍入侵期間對共軍艦艇發動攻擊。

第二階段旨在消滅海灘區域的敵人，台灣海軍在可能登陸海灘的深水和淺水區埋設地雷，並為該任務正在建造一支新的自動化快速布雷船隊。在此期間，排雷軌道可安裝在幾類水面船舶上。當敵艦通過水雷區，勢必放緩速度並擠滿整片水域，這時反艦巡弋飛彈就可針對重點艦艇進行攻擊，尤其是搭載解放軍第一波攻擊部隊的兩棲登陸艦。

唐安竹說，國產雷霆兩千多管火箭、AH-64E阿帕契攻擊直升機會鎖定任何靠近海岸的船隻與部隊。台灣空軍將部署綜合防空系統，以保護空軍基地和關鍵基礎設施，試圖從台灣戰場上阻絕中國戰鬥機，轟炸機和無人機接近戰場。愛國者三型及天弓二型負責保衛空軍基地與關鍵基礎設施，美國提供的復仇者系統避免解放軍空軍對地面提供近空支援。

(中國時報)