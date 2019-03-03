郵差無紙化 PDA收件免蓋印

2019年03月03日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

中華郵政為減少紙張使用，目標2020年底讓全台9000多名郵差人手一台掌上型電腦（PDA），民眾領取郵件時免帶印章，直接在電子板上簽名，同時透過內建的GPS系統，記錄郵差確實有來送件，減少爭議。

目前全台有9000餘名郵差，中華郵政2015年購買1000多台PDA，發給郵差試行無紙化，今年汰舊換新，購買1500台配備安卓系統（Android）的PDA，其中1200台交給快捷、包裹業務，另外300台，則由台北松山、新北三重、板橋投遞股使用，不過簽收程式修改中，明年1月才會上線。

中華郵政郵務處處長薛門騫指出，郵差送件給民眾時，要拿出紙張蓋章，但這個動作在下雨天會非常狼狽，PDA可方便郵差與民眾直接數位簽收，取代手寫或蓋章，該套程式預計今年9、10月開發完成，準備後可在年底上線。

郵局偶爾也會碰到糾紛，民眾抱怨沒收到信，郵差的紀錄卻顯示有簽名、蓋章，透過PDA可以更仔細的記錄，同時透過內建的GPS，證明郵差真的有來送件，釐清責任。

薛門騫說，目標在2020年底讓PDA普及，全台郵差人手一台。此外，中華郵政正在建立郵政地址資料庫，以後要去投遞掛號信，也許能夠事先通知客戶，民眾若有需求可以申請，不過這個概念還在規畫中，尚無具體內容與時程。

(中國時報)