港大招台生 祭340萬高額獎學金

2019年03月03日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

香港大學昨日來台舉行大學入學面試，祭出最高340萬元全額獎學金，可涵蓋在港求學學費及生活費，去年共有5名台灣學測滿級分申請成功，但入學門檻高，不同於多數大陸及香港的大學，招收台生以學測成績為主，港大則將學測分數列作參考，以雅思與托福成績為主，多名港大台生建議學弟妹，如想赴港大就讀，務必提早培養全方面就學能力。

港大表示，2018學年度收到約370名台生的入學申請，人數較2017學年度增加35％，經嚴格篩選，最後錄取26名台生，其中5人為學測滿級分，並申請到校內明德學子獎學金，金額最高可達新台幣340萬元，足以支應在港就學期間費用。

至於今年的入學標準，校方強調，如果以學測成績報考，學測4門科目（必須包含國文、英文與數學）要達到56級分或以上，但這只是基本條件，另外還要滿足英語及各科系指定招生條件。

畢業於武陵高中的張大川，現為港大經濟與工商管理學院大一學生；他提到，高中時便決定要赴海外就讀大學，所以沒有申請台灣的大學，去年學測考完，便以75滿級分，同時申請上北京大學、北京清華大學國際關係系，但考量到香港不只接近大陸，且與英國關係緊密，國際交流機會多，最後決定赴港大就讀，也成功申請到明德學子獎學金。

另一名畢業於台南一中的學測滿級分徐亞呈，現為港大工程學院大一學生。他提到，大陸力推「一帶一路」政策，因此身邊有不少同學來自中亞，其中還包含吉爾吉斯人，「這就是在香港求學的優勢，能帶給我文化刺激。」

不過，兩人也坦言，在港求學一開始都有「撞牆期」，特別是要閱讀英文論文以及以英語寫作，確實要花時間適應，建議有意報讀港大的台灣學弟妹，務必盡早培養全方位能力。

(中國時報)