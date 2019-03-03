港大招台生 祭340萬高額獎學金
香港大學昨日來台舉行大學入學面試，祭出最高340萬元全額獎學金，可涵蓋在港求學學費及生活費，去年共有5名台灣學測滿級分申請成功，但入學門檻高，不同於多數大陸及香港的大學，招收台生以學測成績為主，港大則將學測分數列作參考，以雅思與托福成績為主，多名港大台生建議學弟妹，如想赴港大就讀，務必提早培養全方面就學能力。
港大表示，2018學年度收到約370名台生的入學申請，人數較2017學年度增加35％，經嚴格篩選，最後錄取26名台生，其中5人為學測滿級分，並申請到校內明德學子獎學金，金額最高可達新台幣340萬元，足以支應在港就學期間費用。
至於今年的入學標準，校方強調，如果以學測成績報考，學測4門科目（必須包含國文、英文與數學）要達到56級分或以上，但這只是基本條件，另外還要滿足英語及各科系指定招生條件。
畢業於武陵高中的張大川，現為港大經濟與工商管理學院大一學生；他提到，高中時便決定要赴海外就讀大學，所以沒有申請台灣的大學，去年學測考完，便以75滿級分，同時申請上北京大學、北京清華大學國際關係系，但考量到香港不只接近大陸，且與英國關係緊密，國際交流機會多，最後決定赴港大就讀，也成功申請到明德學子獎學金。
另一名畢業於台南一中的學測滿級分徐亞呈，現為港大工程學院大一學生。他提到，大陸力推「一帶一路」政策，因此身邊有不少同學來自中亞，其中還包含吉爾吉斯人，「這就是在香港求學的優勢，能帶給我文化刺激。」
不過，兩人也坦言，在港求學一開始都有「撞牆期」，特別是要閱讀英文論文以及以英語寫作，確實要花時間適應，建議有意報讀港大的台灣學弟妹，務必盡早培養全方位能力。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。