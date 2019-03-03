銀行大舉徵才 送出國培訓
中國時報
金融理財中心／台北報導
國內外銀行2019年徵才主要計畫
因應全球金融業發展趨勢，今年國銀與外銀持續大舉徵才計畫，且較以往更重視海外人才的培育，配合近年的新南向政策，培訓計畫都以到中國、越南、香港等亞洲國家實習交流為主，讓新進人員可以透過海外培育計畫開啟眼界，同時了解當地金融市場的實際狀況，較佳的薪資與升遷條件吸引許多新秀的目光。
外銀方面，渣打銀行今年將重點放在國際儲備幹部計畫 (International Graduate／IG Programme) 及暑期實習計畫 (Internship Programme)，預計招收國際儲備幹部及暑期實習生共30名，通過評選的儲備幹部不僅將在台灣渣打銀行接受密集完整的培訓，亦有機會派駐國外參加海外培訓。
花旗與匯豐今年計畫分別招募1000與200人，主要需求人才為財富管理專員、消費金融業務人員與電話銷售人員，也將擴大招募理工、數據分析等人才，未來都有海外培訓計畫。
本國銀行方面，各大金控下銀行都有針對新人的海外培育計畫。其中玉山金控目前在海外9個國家地區共28個營運據點，積極招募法金跨境產品專家及國際融資人才。
國泰世華銀則規畫5大熱門職系的職缺，2019全年度預計將招募逾千人，除了CMA亞洲金融家儲備幹部之外，在客戶顧問、管理企畫、財務精算等領域皆需要更多專業人才的加入；富邦金各子公司同時展開儲備幹部（MA）徵才計畫，招募17個組別、60位MA，招募組別創下新高，人數也是近年新高。
第一銀行今年度增設總行規畫經驗行員類組，以延攬具金融經驗的規畫人才；另配合海外據點擴張，首次招募國際金融業務人才，並提供完善的輪調及培訓。
金融業者表示，通常海外培育人才在回國後都有較佳的薪資福利與升遷機會，未來可能會擴大海外培育人才計畫，以培養更多具有國際視野的金融專才。
(中國時報)
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