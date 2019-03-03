搶人才拚福利 百萬年薪加創意假

2019年03月03日 04:10 中國時報 金融理財中心／台北報導

各金融機構從3月開始展開徵才大作戰， 對數位金融、海外法金、資安等相關人才需求大，然而銀行要挑人才，人才也在選銀行，各銀行除了祭高薪、也要拚福利。

有銀行對於儲備幹部（MA）、法人金融ACM（原稱「ARM」）、個人金融業務人員、洗錢防制人員及大數據／AI開發工程師等，提供月薪4萬元以上，有的銀行甚至開出年薪上看百萬元。據了解，目前社會新鮮人在找工作時，「月薪」、「年薪」不再是唯一考慮，他們會更在乎「時薪」，也會在意升遷管道以及外派機會。

一名社會新鮮人表示，聽學長姊說不少機構都是採「責任制」、或不喜歡員工填「加班」，雖號稱百萬年薪，但工作時間長，換算「時薪」相當低，所以看年薪也會比較時薪。此外，好的福利制度相對會較吸引人。

玉山銀表示，該行的福利制度除了薪資調整外，還有員工持股信託計畫、玉山寶貝成長基金10萬元、優惠行儲等，另外，表現優秀者還有其他獎勵如快速晉升、海外輪習等。

外銀方面，渣打銀行提供相當特別的員工福利制度，如彈性工時，另外，該行給20周給薪產假及2周陪產假，福利創業界最高。

匯豐銀行和花旗銀行也有許多創意假，匯豐銀行表示，如12周的產假、生日假、志工假、CEO驚喜休假等，並提供多元同居伴侶無差異化福利，除了提供領先業界、優於法令的福利與休假外，亦提供彈性工時、縮短工時、在家及異地工作等多項方案。

(中國時報)