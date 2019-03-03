加啟動引渡孟晚舟 陸促放人

2019年03月03日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

加拿大司法部1日下令，正式啟動大陸通信巨頭華為財務長孟晚舟引渡到美國的法律程序。孟晚舟將於6日在卑詩省最高法院出庭聆訊，屆時將確定接下來引渡聽證會的日期。大陸外交部2日回應稱，孟案是一宗嚴重的政治事件，陸方對加方的決定強烈不滿，已提出嚴正交涉，陸加關係裂痕再擴大。

孟6日將出庭聆訊

加拿大司法部聲明稱，經「徹底而全面地」審視美方提出的證據後，認為孟案符合加國《引渡法》要求，因此頒布「授權進行書」（Authority to Proceed）啟動引渡法律程序，並將在6日的聆訊庭上詳列引渡理據。據悉，引渡聽證會通常於6個月內舉行，快則4個月後展開。孟晚舟則以現有條件繼續保釋。

陸批濫用引渡條約

大陸外交部2日對此表達強烈不滿和堅決反對，直指美加兩國濫用其雙邊引渡條約，對大陸公民任意採取強制措施，嚴重侵犯其合法權益，是一宗嚴重的政治事件。陸方再次敦促美方，立即撤銷對孟晚舟的逮捕令和引渡請求，並敦促加方立即釋放她，讓其平安回到大陸。

華為公司2日也發布律師聲明，對加方的決定表示失望，並指美國對於孟的指控在加國不構成犯罪，完全不符「雙重犯罪」（Dual Criminality）的基本引渡原則。聲明稱，美國的指控是出於政治動機，還提及美國總統川普曾多次表示，如果孟案有助於美陸達成貿易協議，他會對此案進行干預。

據紐約律師德拉特爾（Joshua L. Dratel）向美國之音指出，對孟晚舟的指控都是基於違反美國制裁，預料她會辯稱，加拿大並未實施同樣的制裁。若最後法官採認美方提出的證據，則會將全案交給加國司法部長，由後者決定是否簽發引渡令。在最終裁決時，加國司法部長也可能考量其他非法律因素，包括孟被指涉的罪行是否「具有政治因素」。

去年12月，孟晚舟在加拿大溫哥華轉機時被捕。她被控違反美國對伊朗的制裁，從而欺騙了包括匯豐銀行和渣打銀行在內的多家銀行。美國司法部於1月底向加方正式提出引渡請求。

孟晚舟案在陸美加之間掀起了外交大風波。自孟被捕以來，大陸以國安為由拘留了兩名加拿大人，並以在大陸販毒的罪名判處第3名加拿大人死刑。加國政府則正在對該國的電信網路進行安全審查，將決定是否應該允許華為參與其下一代5G網路建設。

(中國時報)