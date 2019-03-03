加引渡分3階段 啟動→聆訊→移交

2019年03月03日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

加拿大的引渡程序分為3個階段，並根據加國的引渡法、人權及自由憲章和國際條約來進行。加國在「引渡夥伴國」（extradition partner）要求下，可將在加人員引渡至夥伴國受審、受罰或服刑；而被引渡人所涉行為，必須是加拿大與引渡請求國的法律都認定為犯罪。

第一階段：授權進行，也就是加拿大司法部決定是否啟動引渡程序。在引渡夥伴國提出正式引渡請求之前，加國當局可依據對方請求，先向擬被引渡的對象發出臨時拘捕令（如孟晚舟一案）；請求引渡國需在60天內提出正式引渡請求。然後加國司法部最多30天內，要決定是否授權繼續進行引渡程序。司法部一旦發出「授權進行書」（Authority to Proceed），省高等法院就會擇日展開引渡聆訊；若司法部不授權，引渡程序就會終止。

第二階段：引渡聆訊，負責引渡聆訊的法官會根據引渡夥伴國提出的證據，研判被引渡人的行為在加拿大是否同樣屬於犯罪，從而裁定對方應否被引渡。若法官裁定該人士應被引渡，就會交由司法部長決定是否將其移交給夥伴國；否則該人士就會獲釋。被引渡人可以上訴及提出司法覆核。

第三階段：決定是否移交，在決定是否發出移交令前，司法部長會審視該項移交是否牴觸引渡法、人權及自由憲章和國際條約等，被引渡人所提出的反對理由亦會納入考量。除非有上訴或司法覆核進行，否則移交令發出45日內，引渡對象就要被移交至引渡請求國。

(中國時報)