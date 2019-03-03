經北京返朝 金可能會習

2019年03月03日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓最高領導人金正恩和高級代表團2日上午離開越南首都河內，搭車前往諒山省同登火車站乘坐專列回國。分析認為，由於川金二會破局，金正恩才會提前打道回府。金正恩回程途中可能停留北京，與大陸國家主席習近平會面。

金正恩出發時，河內市人民委員會主席阮德鍾前往美利亞酒店送行，諒山省則為金正恩舉行隆重歡送儀式。越南媒體報導，許多民眾得知消息，前往河內到諒山的道路兩旁等候圍觀，在金正恩車隊經過時向車隊揮手或揮舞北韓國旗。金正恩也多次搖下車窗向民眾致意。

2月28日，金正恩在河內結束川金二會。3月1日至2日對越南進行正式友好訪問期間，分別與越南國家主席阮富仲、總理阮春福等越南領導人會談，拜謁胡志明墓並前往越南英雄烈士紀念碑敬獻花圈。部分隨行北韓官員在訪問期間，實地考察越南經濟發展情況。

據越通社報導，阮富仲向金正恩說明越南實行革新開放30多年來的成就，認為金正恩此行成為兩國、兩黨關係歷史上十分重要的里程碑，是兩國領導人相互通報各自國家情況，就鞏固和發展雙邊關係以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見的良機。

報導指出，金正恩重申北韓重視並繼續鞏固與越南的傳統友好關係。他表示，高興訪越並見證越南近年來在經濟社會發展和融入國際社會事業中所取得的成就，希望在國家建設和經濟社會發展等方面和越南進行經驗交流，感謝越方為「金川二會」進行周密籌備。

兩國領導人一致同意促進有關維護地區和平與穩定問題的溝通。金正恩也邀請阮富仲在合適時候訪北韓，阮表示感謝並建議有關部門通過外交管道討論。

至於回程途中，金正恩是否會到大陸廣州考察，或去北京與習近平會晤，亦或是直接返回平壤，尚不得而知。

(中國時報)