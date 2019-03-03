川普促陸取消美農產品關稅

2019年03月03日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普要求大陸立即取消所有對美國農產品徵收的關稅。川普1日在推特上發文說，他已經要求中國取消包括牛肉和豬肉在內的所有美國農產品的關稅。他還說，美中貿易談判進展良好，美國也沒有按原計劃3月1號把對2000億美元中國產品的關稅從10%上調到25%。

大陸去年對美國農產品加徵報復性關稅，美國大豆、牛肉、豬肉和肉雞是第一批被加徵25%關稅的產品。川普推文寫道：「我已向中國要求立即撤回所有針對我們農產品（包括牛肉、豬肉等）的關稅，基於我們在貿易談判中同步前行……這對我們的農民來說非常重要，對我也是！」

川普在推文中沒有說他要求大陸取消的農產品關稅是否僅限於去年加徵的關稅。他幾天前在推特上宣布了推遲上調大陸產品關稅的決定，並提議在佛羅里達州他所擁有的海湖莊園與大陸國家主席習近平會面，最後敲定中美貿易協議。

據美國貿易代表署（USTR）的數據，中國大陸是美農產品第二大出口市場，美國2017年向大陸出口近200億美元的農產品，比向美國第一大農產品出口市場加拿大的出口少大約9億美元。

大陸國務院關稅稅則委員會於去年9月24日起，對美5207個稅目、約600億美元商品加徵5%到25%關稅，受影響商品包括肉類、食用油、奶粉等，還有樂器、化工品及醫藥產品等。稅則委員會2日表示，注意到美貿易代表署宣布，對2018年9月起加徵關稅的自華進口商品，不提高加徵關稅稅率繼續保持10%，直至另行通知。委員會對此表示歡迎。

(中國時報)