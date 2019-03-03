解除民生制裁等於全免制裁 美拒絕
第二次川金會破局，美朝各執一詞，針對朝方宣稱並未要求全面解除制裁，美國國務院一位官員1日做了澄清，表示平壤要求解除的，是聯合國2016年3月以後實施的制裁，而制裁內容涉及民生，解除民生制裁等於解除所有制裁，所以美國沒有接受。
聯合國2016年3月以後對北韓擴大制裁，包括禁止北韓出口金屬、煤、鐵礦砂等原物料，也不准北韓出口海鮮。為了打擊平壤高層，所有國家不得販售奢侈品給北韓。同時禁止北韓進口航空燃油。
美國國務院官員說，由於制裁涉及的金額龐大，川普與幕僚員認為，在北韓沒有對無核化實質讓步前，不能貿然解除這些民生制裁，他們也擔心北韓會將錢最終用於發展核武，因此予以拒絕。
該國務院官員表示，北韓的確在河內峰會前的會談中提出了廢除寧邊核設施的條件，但美方仔細研究後認為不可取，理由是寧邊核設施面積達7.74平方公里，裡面包含很多機構、建築和外圍建築。美方要求北韓就寧邊核設施給予非常準確的界定，但北韓回應並未讓美方滿意。
此外，第二次美朝峰會最終破局，外界關注美國及南韓會否繼續展開聯合軍演。外媒引述美國官員消息稱，美韓兩國原定春季舉行的「鷂鷹」及「關鍵決斷」例行演習將暫停，改以較小規模的軍演取代。
美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士說法指出，為了不刺激平壤當局，美方決定縮小軍演規模。還說縮小軍演規模的決定，已有一段時間，和這次川金二會不歡而散無關。但外界認為，這或多或少有助於保留雙方再敘的機會。
(中國時報)
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