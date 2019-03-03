老佛爺真愛無性癡情種

2019年03月03日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

本世紀最具影響力的時裝設計師、堪稱「時尚界凱薩大帝」的卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）2月19日傳出因胰臟癌在巴黎病逝，享年85歲。他不僅是當代時尚品牌最重要的推手，他的生活哲學、感情生活，甚至愛貓都是外界焦點，他也留下許多經典名言。

本名卡爾‧奧圖‧拉格斐特（Karl Otto Lagerfeldt）的「老佛爺」自1965年開始與義大利品牌FENDI合作，不僅設計出品牌著名的雙F標誌，也將當時已露疲態的老牌重新推到一線地位。1983年，他入主CHANEL，在外界普遍不看好的情況下，再次成功讓品牌復活，成為全球最賺錢的時裝品牌之一。隔年他又創辦個人同名品牌，融合古典風範與街頭趣味，也讓他過足了設計癮。

讓品牌起死回生的神力

拉格斐每次露面，幾乎都以銀白色馬尾、黑色墨鏡、露指手套以及挺立的白色衣領造型示人。他曾透露，綁馬尾是因為不用常上髮廊修剪，戴手套則是避免與人直接碰觸，以保持禮貌。愛戴深色墨鏡，是想掩飾自己習慣打量別人的不禮貌眼神。

拉格斐在時尚圈地位雖然極為崇高，但他有話直說的大炮性格引發不少爭議。他曾說：「運動褲是失敗的象徵」、「我非常腳踏實地，只不過不是地球的地」、「雖然我是完美主義者，但不代表我要花100小時來做一件事」。他曾批評英國知名女歌手愛黛兒，指她歌聲美妙，「就是太胖了點」。近年多名女模特兒控訴1名造型師性騷擾時，他回應：「當模特兒又不願讓人脫掉內褲，那乾脆去修女院好了。」

寵貓無極限想跟牠結婚

粉絲都知道，拉格斐是個「貓奴」，他的愛貓邱比特（Choupette）還是從別人手裡搶來的。據他透露，2011年，「我的朋友在邱比特3個月大時領養了牠。後來他因為要旅行，把邱比特寄養在我家。2周後他回來時，我就告訴他：『很抱歉，邱比特必須留下來。』」邱比特極受老佛爺寵愛，吃的都是魚子醬和帝王蟹等高級食材，擁有2名專門傭人與司機，還有保鑣看著牠以防走失，牠擔任模特兒的代言價碼等同英國超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）。拉格斐曾說，如果合法的話，他會和邱比特結婚。也有消息指，邱比特很可能成為老佛爺2億美元遺產的繼承人。

愛上壞男孩情牽半世紀

老佛爺對自己的同志身份向來不太避諱，他曾表示：「同性戀就和髮色一樣，而且還可以避免碰上讓人受不了的婆媳問題」。雖然他此生的摯愛-1970年代巴黎時尚圈眾所皆知的「壞男孩」巴榭爾（Jacques de Bascher）沉迷酒精、毒品、SM性愛，直到感染愛滋病住院，拉格斐也不離不棄，照顧他直到他離世前的最後一刻。

2017年，拉格斐罕見地在訪問中談到這位前任情人，自曝兩人在一起18年，「我非常喜歡他，但我們沒有身體上的親密接觸…我不喜歡睡我愛的人，因為我覺得性無法持久，但愛可以」。儘管拉格斐知道巴榭爾劈腿法國時尚品牌YSL創辦人聖羅蘭，但他堅持，「我只想看到巴榭爾光明的一面，不想知道他在陰影裡留下了什麼」。據悉，老佛爺生前也留下遺願，希望骨灰與母親及巴榭爾合葬。

(中國時報)