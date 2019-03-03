高貴 優雅 愉悅 紀梵希

2019年03月03日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

1961年，奧黛麗赫本在電影《第凡內早餐》中穿的經典黑色削肩洋裝，就是紀梵希為她量身打造的創作。（美聯社）

法國時尚界傳奇人物-紀梵希（Givenchy）品牌創始人紀梵希先生（Hubert de Givenchy）退隱多年後，去年3月10日在巴黎安詳辭世，享壽91歲。一代女神奧黛莉赫本（Audrey Hepburn）1961年出演電影《第凡內早餐》（Breakfast at Tiffany）時，身上穿的黑色削肩洋裝就是出自紀梵希之手，這也成為永不褪色的時尚經典。

出身世家 藝術底蘊深厚

身高198公分、擁有湛藍眼眸的紀梵希1927年2月21日出生於法國諾曼地波威（Beauvais），由於父親在他3歲就過世，他由媽媽及外祖母巴丁撫養長大。巴丁家族擁有歷史悠久、與法國王室關係良好的綿織畫和掛毯工廠，這讓紀梵希從小飽受薰陶，培養出深厚的藝術底蘊。10歲時，紀梵希參觀巴黎萬國博覽會的服裝館後，就立志成為時裝設計師。

1945年，紀梵希自巴黎藝術學校畢業後，待過法國高級定制大師菲斯（Jacques Fath）、巴爾曼（Pierre Balmain）、迪奧（Christian Dior）等知名大師旗下。1952年，他成立自己的工作室，首次推出以模特兒好友Bettina Graziani命名的「不成套女裝」系列，這個前衛概念在巴黎迅速走紅。當時還有新聞報導形容：「簡潔的蟬翼薄紗上衣搭配棉質百褶裙，風格清新爽朗」。

紀梵希的創作完美結合了2種看似互相矛盾的特點：大膽創新與優雅經典。他也因此受到許多名流青睞，包括「永遠的第一夫人」賈桂琳甘迺迪（Jackie Kennedy）、奧黛莉赫本、摩洛哥王妃葛莉絲凱莉（Grace Kelly）、影星英格麗褒曼（Ingrid Bergman）等。

深交40年 赫本相知相惜

1953年對紀梵希是個重要的里程碑。此時他開始為好萊塢明星設計服裝，受到空前歡迎。據說紀梵希聽說「女演員赫本」找他設計，還以為是當時已相當知名的凱薩琳赫本（Katharine Hepburn），結果出現的卻是個穿窄管褲、短髮大眼的俏皮女孩。而奧黛麗赫本原本屬意另個品牌的禮服，但因設計師沒空，才無奈找上紀梵希。

就這樣陰錯陽差，兩人成為最佳拍檔。從《龍鳳配》（Sabrina）、《甜姐兒》（Funny Face）到《第凡內早餐》等電影，奧黛麗的造型幾乎都由自紀梵希一手包辦。《第凡內早餐》中的黑洋裝是為她量身訂做，尺碼為6號，曾在倫敦拍賣會上賣出92萬美元（約台幣2800萬元）的高價。

紀梵希於1995年退休後，品牌交由約翰‧加利亞諾（John Galliano）、亞歷山大‧麥昆（Alexander McQueen）等知名設計師掌舵，他自己則以佳士得拍賣公司、法國凡爾賽宮與羅浮宮博物館的古董專家身分持續活躍於藝術界，他與奧黛麗也持續相知相惜長達40年。赫本臨終前，紀梵希到瑞士探望她，她留給紀梵希１件大衣，並說：「當你覺得孤單時，穿上這件大衣，就像我抱著你」。1993年赫本逝世時，陪她走完最後一程的抬棺人中，除家人及伴侶，紀梵希也在列。

(中國時報)