亞歷山大麥昆悲慘陰影混搭華麗美感

2019年03月03日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

2001年主題為「Voss」的春夏大秀開場，麥昆讓所有模特兒頭纏繃帶，在精神病院般的玻璃窗內登場，營造出企圖衝出牢房的景象。（摘自網路）

麥昆為英國搖滾歌手大衛鮑伊的「世俗中人」（Earthling）巡迴演唱會打造了1件造型類似古代的男僕外套，以尊貴的象徵-英國國旗剪裁而成，之後麥昆在上面灑油，然後點火燒得斑斑駁駁。（法新社）

2010年2月11日，倫敦時裝周揭幕前，英國鬼才設計師亞歷山大‧麥昆（Alexander McQueen）在自家上吊，等不及看到自己的新作發表，就結束短短40年生命，身後只留下1張紙條：「請照顧我的狗，對不起，愛你」。他的離開震驚了整個時尚圈，他的作品就像他悲劇的一生，充滿陰暗沉重的死亡氣息與前衛超脫的華麗美感。

麥昆於1969年3月17日出生於倫敦東區的貧窮家庭，母親是教師，父親則是計程車司機。他從小就喜歡在5個姊姊身旁畫畫，或替她們縫製衣服，這種「娘娘腔」的嗜好遭到父親強烈鄙視，嘲笑責怪如同家常便飯，有時還會被飽以老拳。後來，他為了保護被家暴的姊姊，甚至遭姊夫性侵。黑暗的成長歷程後來雖然成為他的設計靈感養份，卻也糾纏他一輩子。

童年悲慘 遇見伯樂翻身

麥昆16歲時成為西裝店學徒，之後他進入倫敦中央聖馬丁藝術設計學院，其畢業作品《開膛手傑克跟蹤受害者》，重現19世紀倫敦殺人魔殘害貧民窟妓女的震撼畫面，布料還嵌入自己的頭髮，象徵他在情感上認同受害者。當時雜誌編輯兼造型師布洛（Isabella Blow）慧眼識英雄，買下這套作品，她也成為麥昆生命中最重要的伯樂。1996年，在布洛介紹下，麥昆加入LVMH集團旗下的紀梵希擔任品牌創意總監。

雖然麥昆隔年就成為紀梵希首席設計師，但他思維太過前衛，與品牌不合拍，因此決定創立同名品牌Alexander McQueen，美國知名歌手女神卡卡的許多誇張造型也是出自麥昆之手。

行為藝術般的時尚大秀

麥昆主導的時尚秀完全跳脫傳統框架，仿佛行為藝術。在1999年名為「No.13」的春夏大秀中，殘障奧運選手Aimee Mullins穿戴木質義肢開場。2001年主題為「Voss」的春夏秀上，麥昆讓所有模特兒在玻璃櫥窗內登場，營造出她們企圖衝出牢房的景象，閉幕儀式則是在充滿飛蛾的巨大玻璃盒中，戴著防毒面具的肥胖女模全身赤裸坐在躺椅上，玻璃牆面碎裂一地，畫面震撼且充滿不安情緒。正如他所言，「如果離場時你沒有情緒，我就沒有做好我的工作，我不想要你看完秀後走出去，像是吃完周日午餐一樣，我要你不管是厭惡不已或是心花怒放都好，你必須要有情緒」。

摯愛離世 雙重打擊輕生

麥昆成名後，壓力與日俱增。2007年，他的伯樂兼摯友布洛自殺離世，給他很大的打擊。2010年，他最重要的心靈支柱媽媽也病逝。母親離開7天後，他被發現在倫敦的公寓中自縊。驗屍報告指，麥昆先混用毒品、鎮靜劑和安眠藥後自縊，手腕還有割傷的痕跡，顯示他死意甚堅。自殺防治專線0800788995

(中國時報)