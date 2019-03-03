陸政協喊話 協商不取代談判
大陸全國兩會2日下午舉行首場記者會，針對中共總書記習近平年初對台講話提到，兩岸各界可就兩岸關係開展「民主協商」，全國政協發言人郭衛民指出，民主協商是寄希望於台灣人民，尊重台灣主流民意的體現，不影響也不取代兩岸的協商談判。大陸政協委員、軍事科學院首席專家王衛星則撰文稱，綜觀中國多次以武力完成大一統的歷史，中共願堅持和平統一是展現博愛仁義胸襟，「一國兩制」不是誰吃掉誰，而是體現共同締造的精神。
大陸全國政協十三屆二次會議的記者會2日下午舉行，台灣議題在將近尾聲時，被新加坡《聯合早報》記者提出。郭衛民回答，民主協商是一種更加普遍、廣泛、充分的民主，促進兩岸社會各界的交流，聚同化異、凝聚共識，也是幫助台灣社會各界參與兩岸關係和平發展和祖國和平統一，發揮重要的作用。
尊重台主流民意 凝聚共識
郭衛民說，大陸倡導民主協商是寄希望於台灣人民，尊重台灣主流民意的具體體現，台灣各黨派、各階層都有表達統一的願望和權利；他話鋒一轉稱，「民進黨當局打著所謂民意的幌子，拒絕九二共識、政治談判，無視民眾對統一的訴求」，因此廣泛的民主協商，可以為台灣民眾提供更暢通的意見表達渠道。
郭衛民強調，這不僅不影響也不取代兩岸的協商談判，還可以為兩岸協商談判提供堅實的民意支撐。
他說，在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，民主協商的形式可以靈活多樣，政協會繼續深化與台灣各黨派團體和人士的交往交流，與廣大台灣同胞一起，共同推動兩岸關係和平發展。
反對台獨為基礎 深化交流
在兩會召開之際，軍方政協委員王衛星則在陸媒撰文指出，台灣對一國兩制的態度是典型「為反對而反對」的政黨政治，綜觀中國歷史，9次大一統和3次收復台灣，「沒有哪一次不是最後通過武力手段來實現的」；他認為，中共堅持和平統一，是展現了「寬容、博愛、仁義之胸襟」。
他認為，「一國兩制」實質上是將單一制和複合制兩種國家結構形式結合起來，並且在內容上有所突破，這種統一不是「你吃掉我，我吃掉你」，而是共創一個更美好的中國，體現了「共同締造」的精神。
(中國時報)
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