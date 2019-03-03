陸美磋商有共識 合作對雙方最好

2019年03月03日 04:10 中國時報 張國威 ／北京報導 ／北京報導

大陸全國政協十三屆二次會議首場新聞發布會於2日召開，陸美貿易談判、兩制台灣方案的協商、帶路債務陷阱、大陸國際形象宣傳等議題，成為外國媒體提問的重點。針對陸美貿易談判的情況，全國政協新聞發言人郭衛民表示，陸美磋商已取得了實質性進展，事實充分證明，陸美合則兩利，鬥則俱傷，合作是雙方最好的選擇。

在90分鐘的記者會中，共有16次媒體提問，其中有4次是外國媒體提問。針對彭博記者有關陸美貿易談判的提問，郭衛民表示，這次陸美經貿磋商是在兩國元首阿根廷會晤達成的重要共識引領下，陸美雙方就共同關心的問題進行談判；在「技術轉讓、智慧財產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業及匯率」等方面，取得了實質性的進展；雙方將按照兩國元首確定的原則和方向，加強溝通，共同做好下一步工作。

而針對「一帶一路」戰略是否在製造「債務陷阱」、「搞地區霸權」的質疑，郭衛民表示，一些發展中國家的債務成因很複雜，由歷史所形成，大陸投資在這些國家債務中所占比例較小，且大陸的項目主要是基礎設施項目，對其長遠發展會很有利；「一帶一路」建設給這些國家帶來的是發展和希望，把它說成「債務陷阱」沒有道理；大陸堅持的是共商、共建、共享原則，與所謂地區霸權毫不相干；隨著「一帶一路」建設，大陸的朋友只會越來越多。

此外，針對與「一國兩制」實踐息息相關的《粵港澳大灣區規畫綱要》，郭衛民稱，去年兩會期間，政協委員遞交關於粵港澳大灣區建設的提案，有158項的提案被立案，並由港澳台僑委員會組成了調研組，到粵港澳三地深入調研；今年兩會期間，政協委員將開展小組討論，圍繞促進大灣區內部青少年交流、創新體系機制等主題，開展專題調研。

(中國時報)