酒駕罰不怕 最快本月靈堂上課

2019年03月03日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

圖為酒測臨檢。（陳信翰攝）（禁止酒駕，飲酒過量，有害健康）

台灣每年取締超過10萬件酒駕，就算不斷修法加重罰則，重大傷亡事故仍一再上演，近5年酒駕累犯人數達20.56％，累犯違規件數更達38.1％。交通部公路總局表示，已研擬讓酒駕累犯到殯儀館觀看大體冰櫃、在靈堂上課，最快本月試辦上路。

近5年累犯違規逾38％

根據現行規定，酒駕初犯須上6小時的「道安講習」課程，累犯則是2天12小時。公路總局統計，2018年酒駕初犯並實際參加酒駕專班講習，共7萬6142人、酒駕再犯班4211人參加。

公路總局表示，正著手研擬「強化震撼教育」，由台北區監理所與板橋殯儀館、台灣酒駕防制關懷協會合作，讓酒駕累犯者遠方觀看大體冰櫃，並使用靈堂來上課，前後共2小時，藉此讓他們體會受害家屬的痛，另一方面也提醒他們「自己也許是躺著的那位」。

提醒自己許是躺著那位

公路總局強調，目前各監理所站的酒駕講習，大多與創世基金會合作，花蓮監理站也與監獄合作，希望未來各監理所可以擴大與殯儀館、監獄合作，推動生命教育。

交通部過去也曾想過震撼教育，讓酒駕者到指定處所訪視因車禍變成植物人的駕駛，也有人建議比照美國、泰國等，讓酒駕者到太平間洗屍體。最後礙於法規，考量道安講習並非勞動服務，洗屍體的提案未被採納。

將修法講習者自付費用

此外，現行的酒駕講習費用，是由公路總局編列預算支付，如去年度編列了1686.2萬元。交通部認為，酒駕者應該對自己行為負責，將修正《道路交通管理處罰條例》第92條，最快今年底前，酒駕者須自付講習費用，並降低政府負擔，初步計算機車講習12小時1800元、汽車講習18小時2500元。

(中國時報)