殯儀館體驗生死 警惕勿再犯

2019年03月03日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

酒駕行為全民唾棄，法務部除修法加重刑罰，檢方對酒駕的緩起訴條件，除繳交國庫處分金，同時也依個案安排「生命課程」，如到殯儀館義務勞務體驗生命，清洗冰櫃和解剖台、照顧植物人等，台北市區監理所也曾與殯儀館合作，在殯儀館舉辦道安講習，讓酒後駕車的人能知所警惕，不要再犯。

以往因酒駕肇事造成諸多悲劇，社會各界痛恨酒駕行為，曾倡議檢察機關將殯儀館洗大體作為酒駕換取緩起訴條件，讓酒駕犯能在殯儀館的氣氛中感受生死，作為不再酒駕的警惕，因洗大體屬專業技能，各地殯葬處顧慮往生者家屬反彈，所以未能執行。

檢察機關目前緩起訴條件，除向國庫繳納處分金，還包括6到12小時的法治教育課程及240小時以內的義務勞務。以台北地檢署為例，酒駕緩起訴的社會勞動人會派往台北市立殯儀館進行周邊環境清潔工作；法治教育課程則安排醫院急診室及外科醫師，放映急救手術過程影片，讓受緩起訴處分的酒駕行為人受到震撼悔過，不再酒駕。

此外，其他檢察機關也曾安排酒駕的緩起訴處分人到創世基金會服義務勞動，照顧植物人，感悟病床上的植物人可能是酒駕造成，或自己成為植物人；也有檢察機關將法治教育安排在殯儀館，如台東地檢就曾安排酒駕累犯，清洗殯儀館冰櫃、解剖台等，讓酒駕者體驗生死氣氛。

檢方指出，緩起訴的法治教育與監理機關道安講習可以併行，所以酒駕行為可能會有兩次生命體驗，不要酒駕才是利己利人。

(中國時報)