北車警察太多 車手流竄士林

2019年03月03日 04:10 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

台北市警方統計2018年查獲車手資料，發現這些車手從桃園、台中北上後，原本都習慣在台北車站、西門町一帶領錢，但陸續遭查獲後，去年底開始搭捷運，往士林夜市甚至是北投溫泉區移動，士林區去年底就出現案件爆增情形，像7月原本僅發生7起盜領，11月竟變成91起，詐騙車手往北市北區亂竄。

北市警方針對詐騙車手推出「斬手專案」掃蕩，2017年共查獲754人、2018年查獲1224人，查獲率增加62％。但連串掃蕩也讓車手改變動向，開始往較偏僻的郊區移動。

警方根據犯罪大數據分析，這些車手多半是從桃園、台中搭高鐵北上，接著就到台北車站、西門町周遭提款機領錢，北市警方專案調閱監視器，陸續逮捕多名車手，不少派出所也在提款機旁張貼警告標語，例如「只要你敢領，絕對抓到你！」，甚至引發大陸媒體跟進報導，稱台灣警察是「段子手」，有創意。

警方調查，詐騙集團後來發現這些地方領錢風險增加，因此到達北車後，索性再搭捷運紅線，往士林北投方向移動，北投區去年7月盜領案原本是0，10月竟爆增至122件；士林去年7月7件，11月也增加到91件。

警方調查，春節期間詐騙集團疑「放假」，各地區詐領案件下降，但最近又開始蠢動，警方也將持續進行「斬手」專案，針對車手們移動「熱點」進行追蹤，打擊這些不法流竄的車手。

(中國時報)