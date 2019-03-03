賺1萬賠722萬 未成年車手減
北市警方去年查獲1224名詐騙車手，有177名未成年，相較2017年的213人，數字明顯下降，警方指出，去年台中1名未成年車手只賺1萬，事後遭被害人求償，法院一審判他和父母要連帶賠償772萬元，類似「禍及家長」民事判決已嚇到不少年輕人，不再輕易涉險，詐騙集團招募新血已沒那麼容易。
16歲的蕭姓少年，在朋友牽線下加入詐騙集團，向婦人騙取金條，蕭負責把風5次，每次分2000元共獲利1萬，後遭警方查獲，被害人提民事求償，法官認為蕭雖僅分擔部分行為，但婦人損失都該由蕭和詐騙集團全部負責，因蕭未成年，依民法不法侵害他人權利時，要與法定代理人連帶負損害賠償責任，判蕭和父母共賠償772萬，還得按月算利息直到清償為止。
警方指出，全台類似判決已有十餘起，這些未成年人因同儕引誘，想輕鬆賺錢，鋌而走險加入車手行列，遇到求償時都已後悔莫及。
這些未成年車手，家境也不一定都是窮困低收，警方就曾查獲1名高中生，父親是上市公司主管，但他處於叛逆期，覺得靠自己也能闖出一片天，被抓後其父到警局，一臉難以置信，一審判賠400多萬元。
警方指出，未成年人未滿20歲，屬限制行為能力人，被害人求償時，可向他及法定代理人連帶求償；判賠確定後，被害人還可查封法定代理人財產，這些未成年人口耳相傳，想當車手的人數因此持續下降。
(中國時報)
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