街頭成戰場 警政署要求嚴打
連續假期不平靜，近日北、中、南等地接連發生群眾鬥毆事件，街頭儼然成為戰場。警政署2日特別通報全國各警察機關，即日起對聚眾鬥毆事件要迅速壓制、逮捕現行犯，就算雙方不提告也要依《社會秩序維護法》究責，不能有警力到場無作為，或僅登記後勸離了事情形。
日前，台中發生夜店客人與安管人員爆發肢體衝突，安管甚至跳到賓士車頂持棍棒砸車，造成9人受傷。不到24小時，台中又有兩派人馬在派出所附近上演大亂鬥；嘉義、新北市永和、三重等地也接連發生街頭鬥毆事件，屁孩絲毫不把公權力放在眼裡，也讓警方快打部隊疲於奔命。
警政署已要求各縣市警察局長督促各級幹部，對聚眾鬥毆滋事案件，要指揮快打部隊迅速到場壓制，以強制力將現行犯逮捕法辦，在場咆哮或助勢者，也要依《警察職權行使法》管束，至於傷害不提告者，仍應依社維法究辦，務必嚴正執法，展現公權力、嚇阻再犯。
(中國時報)
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