怨數落 無業男砸死忘年交
南投市驚傳殺人命案！侯姓男子因不滿張姓友人碎碎唸，數落他失業又不認真找工作，竟然以皮帶勒頸、馬克杯砸頭，致張男陳屍浴缸，警方在現場發現從1樓到2樓都有血跡，循線查獲行凶的侯男，訊後依殺人罪嫌移送，檢方2日聲請羈押獲准。
南投警方上月28日據報，指南投市彰南路民宅內，發現獨居的張男倒臥2樓浴缸，派員趕往現場調查，發現從1樓到2樓有多處血跡，張男頭部重傷已死亡。因死者外傷明顯，且現場到處是血跡，還有扭打痕跡，研判他殺致死，展開緝凶行動。
警方訪查，發現張男生前曾與人口角，案發當晚，附近居民看見侯男從死者家中離開，警方調閱監視器，在南投市成功二路發現侯嫌的腳踏車，擴大搜查後，1日凌晨在附近發現逃亡不到8小時的侯，帶回調查。
南投警分局偵查隊長賴俊銘指出，30歲侯男和64歲張男因打零工認識，兩人都無業，常一起喝酒，案發當天，兩人在外喝酒後，回到張男家中續攤，在1樓喝酒，發生衝突後，侯以皮帶勒頸、馬克杯砸頭方式攻擊張男，張男不堪重擊逃到2樓，現場血跡斑斑。
侯坦承與死者口角及拉扯，辯稱是張酒後跌倒撞到頭，血流不止，不知如何處理，因很害怕才離開現場。但警方提出相關疑點及死者照片後，突破心防，侯才坦承因張數落他不找工作，憤而行兇。
(中國時報)
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