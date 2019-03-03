魚丸湯 鮮甜Q彈
中國時報
（邱立雅）
新竹市「石記魚丸湯」成立於1957年，目前由第2、3代接棒掌杓，每天新鮮現煮的魚丸湯，搭配熬煮一整天的豬頭骨湯，氤氳水氣與香氣，是新竹人最熟悉、最美味的記憶。而包餡的魚丸，輕輕咬下一口還會爆漿噴汁，不少客人喝完魚丸湯還不夠，還外帶一大包現燙魚丸，當成零嘴邊走邊吃。
石記的魚丸採用鯊魚漿，滋味鮮甜，最特別是包有內餡，內餡先用豬肉較肥部位爆香後，將油渣與新鮮的豬後腿肉、荸薺、蔥、香菇等攪拌，冰上一夜使之入味，隔天再包入鯊魚漿內。
店家表示，一般內餡只包生肉的魚丸，煮出來只甜不香，但炒過拌過的內餡，煮出來則又甜又香，甚至還有爆漿的驚喜感，經驗老道的饕客都會先將魚丸咬破1個小洞，吸取內餡湯汁，再慢慢咀嚼感受魚漿與豬肉混合的豐富層次感。
魚丸湯的湯頭則採用豬頭骨從早熬到晚，豬頭骨肉熟透後取出臉頰肉，就成了骨仔肉湯，將骨仔肉加進魚丸湯，同時可以吃到豬肉與魚丸2種風味，相當受客人歡迎。
地址：新竹市東區興學街44、46號
電話：（03）5613388
營業時間：上午7點至下午6點，周一公休
售價：魚丸湯40元
(中國時報)
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