干貝魚翅丸 逢年過節超搶手
屏東東港「慶祥食品」是在地知名老字號，出品的各式海鮮類伴手禮都超搶手，老闆徐式龍自行研發的干貝魚翅丸堪稱熱銷商品，先前「慶祥海鮮會館」開幕時，這道魚翅丸湯幾乎是饕客必點美食，逢年過節時更是賣到缺貨，近一甲子的美味令人想到就垂涎三尺。
70歲的徐式龍說，干貝魚翅丸是他年輕時研發的商品，花數個月時間才研發出這款軟Q有嚼勁又真材實料的魚翅丸，而這1顆成本高達30多元的魚翅丸是他純手工捏出來的，內有魚翅、干貝、蝦子、花枝、香菇等，每種食材都經過精心挑選。
魚翅丸在慶祥熱賣近一甲子，熱賣度從未消退過，且先前店裡從賣伴手禮到開餐廳「慶祥海鮮會館」時，干貝魚翅丸湯幾乎是每位饕客必點美食，許多人吃完後還追問哪裡買得到，顯見魚翅丸的人氣。
後來餐廳因故結束營業，但魚翅丸買氣及詢問度不減，饕客聽說推出真空包裝魚翅丸，不僅搶著訂購，還詢問如何料理最好吃。徐式龍笑說，煮成湯再放些芹菜，吃原味就是最棒的滋味。
地址：屏東縣東港鎮延平路231號
電話：（08）8352783
營業時間：上午7點至晚間8點
售價：1包12顆500元
(中國時報)
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