傳承3代 保留爺爺的好味道
台南盛產虱目魚，虱目魚丸更是台南知名特色小吃之一，在地傳承3代近百年的「永記虱目魚丸」是人氣名店，常常人潮多到得先抽號碼牌排隊。
永記的魚丸所有食材幾乎都自己製作，舉凡削虱目魚皮、製作魚漿、魚丸、肉丸、蝦丸及肉餃等，店內魚丸湯採用製成魚漿製品及魚肉製品浮煮後的湯，再加上虱目魚骨及豬大骨熬煮而成，上桌前還會灑上一把韭菜花末，滴上幾滴香油，喝起來特別鮮甜美味。
除了湯頭好喝，永記的魚丸湯內有虱目魚丸、蝦丸、肉丸，還加上油條，料多味美、口感豐富，相當受消費者歡迎。不少在地老饕來店吃早餐，都會點1碗肉燥飯搭配1碗魚丸湯，笑說吃完就活力滿滿。
已經傳承3代的永記虱目魚丸湯，第1代劉清泉最早推著手推車，在台南市到處沿街叫賣，大家聽到敲鐵碗聲，就知道賣魚丸湯的來了；第2代的劉甘委、劉龍雄兄弟繼承父親好手藝，分別在中西區中山路與天壇巷口阿霞飯店附近開店。
傳承至第3代，劉甘委長子也在中西區開山路經營永記虱目魚丸湯，弟、妹則分別在大同路、府前路開店，傳承來自爺爺的好口味。
地址：台南市中西區開山路82之1號
電話：（06）222-3325
營業時間：上午6點半至下午1點，周日公休
售價：魚丸湯70元
(中國時報)
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