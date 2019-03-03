旗魚肉尬油蔥 蹦出鱻滋味

2019年03月03日 04:10 中國時報 沈揮勝 ）

南投縣不靠海，埔里、魚池、日月潭四面環山，剛好位處台灣島最中央，想在此地餐館或小吃店，享用道地、真材實料的魚丸，相當不容易，但埔里鬧區忠孝路「鱻之味活魚小館」的手作魚丸，用料實在、口感扎實，成為熟客上門必點的招牌美食。

51歲負責人吳耀庭與妻子楊雅琪，以旗魚肉搭配油蔥、芹菜及自製的胡椒，作出的魚丸口感風味俱佳，加上用料扎實，一口咬下Q彈且嚼勁十足，試吃過的人都說齒頰留香，能在不靠海的南投吃到鮮味十足的魚丸，是一大享受。

不過這道私房菜，因老闆娘楊雅琪不斷微調口味，多年來都沒正式開賣，在親友鄰居與熟客試吃多次後讚不絕口，並慫恿她正式開賣，最近才開始接受預約，大碗240元、小碗160元。客戶若想買回家自己料理，則半台斤賣110元。

楊雅琪表示，「鱻之味」定位為活魚海鮮餐廳，因位置不在旅遊主軸動線上，因此上門者大多是熟客，但也不乏在地機關或親友介紹而來的外地客人；店內基本上以合菜為主，手作魚丸最近才剛放入菜單，但因數量有限，需事前預約，暫時無法接受現場點單。

地址：南投縣埔里鎮忠孝路222號

電話：（049）2997168、0927975088

營業時間：上午10點半至下午2點、下午5點至晚間9點半

售價：手作魚丸湯需先預約，大份240元、小份160元

(中國時報)