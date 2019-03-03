料多實在 自製辣醬更唰嘴

2019年03月03日 04:10 中國時報 李忠一 ）

位於宜蘭市東門夜市停車場旁的「老福魚丸米粉店」，是創立40年的老店，主要餐點雖然是在宜蘭常見的魚丸米粉，但單點的魚丸湯分量與鮮味十足，不少喜歡吃辣的顧客，還會添加店家自製的招牌辣醬，讓魚丸湯味道更有層次感。

老福魚丸米粉店是宜蘭市名店之一，還沒到中午用餐時刻，就有顧客上門消費，除了魚丸湯，還有米粉、油豆腐加上魚丸的綜合米粉湯，以及米粉丸湯、魚丸豆腐湯等，主要餐點都少不了魚丸。

店內的魚丸湯料多實在，即使只點小碗，魚丸也超過10顆，分量十足；而湯頭清而不膩，上桌前添加的油蔥與芹菜，更為魚丸湯增色不少。

為滿足顧客味蕾，店內還有招牌魯肉飯，以及沾醬油豆腐可選擇，2道美食和魚丸湯超級搭配，店家還有獨門辣醬，也是嗜辣老饕的最愛；魚丸除內用，也可購買外帶，1台斤140元。

地址：宜蘭縣宜蘭市新興路41號

電話：0963004293

營業時間：上午8點至下午5點，周一公休

售價：魚丸湯大碗70元、小碗50元

(中國時報)