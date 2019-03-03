天天現做 濃濃鮮味擋不住

2019年03月03日 04:10 中國時報 譚宇哲 ）

新北市板橋區「林員大粒肉圓」是府中商圈人氣美食店，在地經營37年，招牌菜單只有肉圓和虱目魚丸湯，除了肉圓皮Q料多，虱目魚丸湯也是肉Q湯甜，不僅在地民眾愛吃，近年更在日本藝人渡邊直美加持下，吸引各地饕客前往朝聖。

店內虱目魚丸湯別具風味，老闆堅持魚丸每天手工製作，以新鮮的虱目魚漿捏成圓形魚丸及長條形魚羹，一碗3顆魚丸、6個魚羹僅要價40元，經濟又實惠。

一口咬下虱目魚丸，立即感受到Q彈扎實口感，隨即有濃濃鮮味在舌間散開，搭配蘿蔔熬煮的清甜高湯，再撒上些許芹菜提味，讓人一口接一口，喝到欲罷不能。

除了魚丸湯，店內肉圓更是一絕，油炸過的外皮Q彈有勁，內餡給料相當大方，除了扎實肉餡，還有香菇、筍丁、鳥蛋等，配料超澎湃；口感偏甜的獨門醬料，再淋上些許醬油膏、撒上香菜調味，層次感豐富，吸引許多死忠饕客。

地址：新北市板橋區府中路104號

電話：（02）22727712

營業時間：上午10點半至晚間8點半

售價：虱目魚丸湯40元

(中國時報)