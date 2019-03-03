三鶯大橋機車道 明年2月完工
三鶯大橋改建工程如火如荼進行，新北市長侯友宜2日前往工地視察時表示，第一期主橋兩側機車道興建工程預計明年2月完工，接下來二期主橋梁及水利防洪，會再跟水利署溝通，希望盡快完成大橋改建，紓解三鶯地區交通問題。
匝道及堤防再研究
侯友宜2日上午前往鶯歌地區視察三鶯大橋改建、鶯歌公二公園及鶯歌永吉公園第三期工程；其中三鶯大橋因橋齡高達30多年，加上汽機車未分道事故頻傳，市府2017年底開始兩階段改建，第一階段機車道預計2020年2月完工後，開始拆除主橋改建。
出席現場的南靖里長吳金定向侯表示，未來大橋鶯歌端匝道改由大漢溪旁環河路車上下橋，希望減少車流進入市區，迴轉恐造成堵塞，侯當場要求工務局納入考量。
工務局長朱惕之表示，三鶯大橋改建後，除能舒緩往返三鶯地區交通，強化耐震抗洪能力，也串連大漢溪兩岸自行車動線，統合三峽、樹林及鶯歌地區自行車道系統，打造安全的交通路網，匝道問題涉及堤防高度，會再與水利單位討論，在不影響防洪功能下規畫設計。
侯友宜也前往將在3月底完工啟用的鶯歌「公二公園」，公園開闢樹屋平台木棧道、歷史巡禮步道及觀景涼亭，與歷史遺跡的消防古鐘樓結合。
生態公園增加綠地
另捷運鳳鳴站預定地旁的鶯歌「永吉公園」，第一、二期工程已於2015年工，侯友宜任副市長時，曾在此種下樟樹苗，他也來察看現已茁壯的樟樹。
侯友宜表示，永吉公園第三期新闢計畫，預計年底可以完工啟用，也感謝在地里長及居民用心維護，希望全市能有更多生態公園。
(中國時報)
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