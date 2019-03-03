水情吃緊 新竹明起減壓供水
原來就不樂觀的竹苗水庫蓄水率，雖然上周迎來鋒面、降下甘霖，但杯水車薪、入不敷出，水庫蓄水率本周持續下探，包括寶山、寶二水庫都剩下2成多蓄水率，水情本周吃緊，經濟部決定4日起新竹地區將實施離峰時段減壓供水，籲大家節約用水。
上周降雨入不敷出
水利署長日前拜會新竹市時，全國水情供灌還為正常藍燈，不過因降雨不如預期，水利署已提出相關措施提前因應，並調度石門水庫及苗栗永和山水庫，支援新竹地區每日14萬噸用水，也請竹科、半導體協會等透過自主節水提前因應。
但北部地區的降雨情形持續低迷，雖然上周曾有一波雨勢，但對水庫蓄水量幾乎沒有幫助，「賺得都不夠花了還要提存款」，北部幾個重要水庫蓄水率仍不斷下降，連要支援別人的石門水庫蓄水率都降到4成多。
呼籲民眾節約用水
加上這周來雖然天氣陰沈沈、霧茫茫，但就一直等不到春雨，新竹地區用水已拉警報，明起水情轉為「黃燈」，將進入第1階限水，包括自來水夜間及離峰時段減壓供水，行政機關及國營事業停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水，雖然不影響民生正常用水，但仍呼籲民眾還是要節約用水、及早因應。
而截至昨天，北部重要水庫水位、蓄水量與蓄水率分別為石門水庫230公尺、9095萬噸、46％。寶二水庫127公尺、700萬噸、22％。寶山水庫134公尺、149萬噸、29％。永和山水庫69公尺、923萬噸、31％。明德水庫56公尺、603萬噸、47％。鯉魚潭水庫277公尺、3993萬噸、36％。
(中國時報)
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