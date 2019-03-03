台中機場添7機坪 航班增3成

2019年03月03日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

台中國際機場近年運客量快速成長，營運機坪數已趨飽和，2日增添7個過夜機坪，目前共18個停機坪，尖峰離場航班將提高逾3成。中央及地方不約而同提出要求軍民跑道分離，真正落實機場國際化，交通部今年將啟動評估。

未來調度將更具彈性

交通部長林佳龍、台中市副市長楊瓊瓔共同主持過夜機坪啟用儀式，立委洪慈庸、台中市副議長顏莉敏與市議員楊典忠等，一起迎接搭乘華信航空班機抵台中的旅客，並贈送伴手禮。

民航局表示，現有航站區營運機坪11個停機位，使用趨飽和，自2016年斥資2.8億元，歷時3年闢建新的過夜機坪，增加7個停機位，未來調度更具彈性。上午7至9時尖峰時段，離場航班數從目前11班增加至15班次。

林佳龍指出，交通部推動台中國際機場2035年整體發展計畫，目前已增建1條聯絡滑行道，加上過夜機坪擴建及航廈進行整建，預期可將總年容量由290萬提高至369萬人次，2035年以1000萬人次旅客為目標，並投入250億元建設。

立委促恢復上海航線

林佳龍強調，台中國際機場要真正國際化，一定要有專用民航機起降滑行道，交通部今年會啟動評估，希望能爭取完成軍民分離。楊瓊瓔也強調，軍、民用航道亟待解決，否則不是真正的國際機場。台中98％產業都是中小型，聯絡點都在上海，盼速恢復上海航線。

台中航空站主任張瑞澍表示，在復興航空停飛後，上海航權分配給華航，但因浦東機場都在管制中，尚未釋出時間帶，仍極力爭取中。台中國際機場去年運量突破263萬人次，創歷史新高。

(中國時報)