龍眼荔枝9成不開花 農民苦

2019年03月03日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市的龍眼生產面積廣達3824公頃，暖冬卻造成龍眼、荔枝約9成不開花，嚴重衝擊產區經濟，農民叫苦連天。立委陳亭妃接獲農民陳情，2日前往東山區實地瞭解災情後，已向農委會爭取將龍眼、荔枝認定為災損，並提供現金補助，協助農民度過難關。

無法授粉 已難結果實

「往年都沒有碰過這麼嚴重情形」，楠西區75歲簡姓老農說，他向國有財產局租賃5甲地種植逾千棵龍眼樹，原本在元宵節前後應該花開滿枝頭，但今年卻靜悄悄，枝幹上的新芽9成直接長出葉子，很難看見開花，似乎因為暖冬加上缺雨水，生理時鐘大亂，跳過開花順序，無法授粉，自然難以結出果實。

更嚴重的是，此一情況遍及楠西、六甲、東山等重要龍眼產區，甚至高雄田寮的情形也一樣慘。簡姓老農說，每年繳租金5萬餘元，花在整地、除草等工作已達10萬元，依此一情形看來，今年收成已經無望，血本無歸。

收成無望 盼災損補助

東山區農會總幹事余淑琴也指出，往年的龍眼、荔枝在農曆年初就會大量開花，今年因長期沒有降雨加上暖冬，成長普遍停頓，情況十分嚴重，果農叫苦連天。東山區龍眼種植面積1300公頃，約為全市生產面積一半，果農期盼農曆年後樹梢開花，今年幾乎看不到，約9成不開花，讓果農心急如焚，紛紛向農會反映。

余淑琴表示，龍眼包括鮮果、烘焙果肉、蜂蜜等經濟附加價值頗大，以往每年產量達1萬4000公噸，東山一地產值約8億元，今年卻連1成都不到的開花率，產量勢必銳減；另外，在龍眼產季之前的荔枝，也同樣不開花。

陳亭妃認為，今年龍眼、荔枝產業頹勢已可預見，災情更屬嚴峻，不容等閒視之，已向農委會爭取災損補助，也得到農委會正面回應，將在近期正式公告，全力協助農民度過難關。

(中國時報)